Landeverbote für Britenflieger? Merkel für EU-Vorgehen

Berlin. Offenbar steht eine Entscheidung über das Landeverbot von Flugzeugen aus Großbritannien unmittelbar bevor.

Ab Sonntagnacht 0 Uhr bis zum 6. Januar solle zunächst der Flugverkehr von der britischen Insel untersagt werden, berichtet die „Bild“-Zeitung.

Grund ist eine neue Variante des Coronavirus. Die Mutation breitet sich vor allem in Südostengland rasant aus und ist nach Behördenangaben bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. „Sie ist außer Kontrolle, und wir müssen sie wieder unter Kontrolle bekommen“, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntag der BBC.

Niederlande, Italien und Belgien verhängen Flugstopp

Das soll Thema eines Telefonats von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron am Sonntagnachmittag werden. Ziel ist offenbar ein gemeinschaftliches Handeln der EU.

Bislang haben bereits die Niederlande, Italien und Belgien einen Flugstopp für die Briten verhängt. Österreich denkt ebenfalls darüber nach, heißt es in Medien des Nachbarlands. Israel lässt niemanden mehr aus Großbritannien, Dänemark und Südafrika ins Land.

Aus Kreisen des Bundesgesundheitsministeriums wurde inzwischen bestätigt, dass entsprechende Verordnung vorbereitet wird und im Kabinett beschlossen werden muss. Die Situation auf der britischen Insel werde detailliert verfolgt.

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, hält ein vorübergehendes Landeverbot für Maschinen aus Großbritannien in Deutschland für richtig. „Ein vorübergehendes Landeverbot halte ich für richtig“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Denn so können wir etwas Zeit gewinnen, um mehr über die neuen Mutationen des Virus zu lernen und uns so besser zu schützen.“ Buschmann fügte aber hinzu: „Auf Dauer wird sich eine neue Variante des Virus so aber vermutlich nicht eindämmen lassen.“