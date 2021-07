Bericht: Corona-Maßnahmen sollen nicht mehr allein an Inzidenz gekoppelt werden

Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung will laut einem Bericht der „Bild“ nicht mehr allein auf den Inzidenzwert setzen, um über die Corona-Maßnahmen zu entscheiden. Das geht dem Nachrichtenportal zufolge aus einem Dokument des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach soll angesichts der zunehmenden Impfungen die Lage in den Krankenhäusern entscheidender werden. Konkret will die Bundesregierung laut Bericht die Anzahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten als zusätzlichen Leitindikator etablieren.

Wegen der steigenden Impfrate seien Risikogruppen fast vollständig durchgeimpft. Der Anteil schwerer Fälle nehme zudem ab. Damit werde Corona auch bei höheren Inzidenzen dem Gesundheitssystem weniger gefährlich, heißt es weiter.

Überdies seien „weitgehende nicht pharmakologische Interventionen für alle fachlich schwer begründbar“. Corona-Maßnahmen für vollständig Geimpfte seien demnach kaum zu rechtfertigen.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sagte am Sonntagabend im „Bild-Talk“: Wenn es in einer vierten Corona-Welle „viele positive Befunde“ gebe, „aber keine Kranken mehr“, könnte man die Lage „sehr gelassen sehen“. Deutschland müsse sich „mit höheren Infektionszahlen arrangieren“. Eine Impfquote von 90 Prozent hält er für illusorisch und auch die vom Robert Koch-Institut angestrebten 85 Prozent für wenig realistisch. „Wir müssen uns klarmachen, dass Impfquoten von 90 Prozent Science-Fiction sind. Wir werden die niemals erreichen“, sagte Gassen.