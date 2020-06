Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung hat angesichts der massiven Ausbrüche des Coronavirus bei einer Fleischfabrik in Nordrhein-Westfalen unterstrichen, dass die Länder weiter für das Krisenmanagement in der Pandemie zuständig sind. Es sei bei den Ländern vor Ort zu entscheiden, ob die Auflagen verschärft werden müssten oder nicht, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Die Zuständigkeiten blieben auch jetzt die gleichen.

Nachdem viele Länder bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen von einer gemeinsamen Linie abgewichen waren, verständigten sich Bund und Länder Anfang Mai darauf, dass die Länder weitgehende Verantwortung für die Lockerung übernehmen. Sie sollen im Gegenzug eventuell wieder nötige Verschärfungen garantieren.

Bund und Länder weiterhin in ständigem Austausch

Die Länder sollen seither sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird. Allerdings entscheiden die Länder selbst, wie die Auflagen konkret aussehen.

Demmer sagte nun, Bund und Länder stünden - trotz der klaren Zuständigkeiten - im ständigem und gutem Austausch. Die Ausbrüche zeigten im Übrigen auch, dass die Pandemie keineswegs vorbei sei. "Wir müssen wachsam bleiben" - und die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Alle Anstrengungen müssten jetzt darauf gerichtet sein, dass dieser Infektionsausbruch nicht auf die Allgemeinbevölkerung überspringe. Ob es möglicherweise erneut zu einem Bund-Länder-Treffen komme, um wieder ein bundeseinheitliches Vorgehen zu vereinbaren, konnte Demmer nicht sagen.