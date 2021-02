Corona-Politik: Welche Lockerungen sind zu erwarten?

Anzeige

Berlin. Vor der Sitzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten am kommenden Mittwoch zeichnen sich in der Debatte über mögliche Lockerungen erste Konturen ab. In Hessen hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) einen mehrstufigen Plan für Lockerungen in der Corona-Politik vorgelegt – und folgte damit anderen Bundesländern, die bereits Vorstellungen präsentiert haben.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) machte deutlich, dass er flexiblere lokale Lösungen für sinnvoll hält – allerdings auf der Grundlage von klaren Kriterien. „Im Herbst war es wegen der hohen und diffusen Infektionslage wichtig, bundeseinheitlich das öffentliche Leben herunterzufahren“, sagte Spahn „Zeit Online“. Das Infektionsgeschehen in den Kommunen sei inzwischen sehr unterschiedlich. „Das kann bedeuten, lokal zu öffnen, aber eben auch wieder zu verschärfen, wenn es sein muss.“

Spahn sagte, er sei immer noch dafür, die Marke von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bundesweit als Richtwert zu nehmen – aber auch weitere Kriterien zu betrachten. Das Robert-Koch-Institut hat einen Stufenplan erarbeitet, der vorsichtige Öffnungen mit Schutzkonzepten und Auflagen im Kultursektor und im Einzelhandel vorschlägt, wenn der Inzidenzwert zwischen 50 und 35 liegt. Lokale sollen dann aber aus Sicht des RKI weiterhin geschlossen bleiben.

Die Kanzlerin und das Freitesten

Immer deutlicher wird währenddessen, dass die Frage der Teststrategie ein entscheidender Punkt bei künftigen Lockerungen sein dürfte. Merkel persönlich hat mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen an die Schnelltests gekoppelt. „Eine intelligente Öffnungsstrategie ist mit umfassenden Schnelltests, gleichsam als Freitesten, untrennbar verbunden“, hatte sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. Dies solle im März geschehen.

Spahn hatte bereits angekündigt, ab dem 1. März könne sich jeder Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Doch Merkel hat Spahns Ankündigung einkassiert und entschieden, über die Teststrategie am 3. März mit den Ministerpräsidenten beraten – zu groß war aus ihrer Sicht offensichtlich die Zahl der noch zu klärenden Fragen, von der logistischen Umsetzung bis hin zu den Kosten.

Bouffiers Plan

Hessens Ministerpräsident Bouffier stellte der Bevölkerung zwar weitere Corona-Lockerungen im März in Aussicht – machte aber auch deutlich, dass es sich bei dem von ihm vorgelegten Plan noch nicht um einen Beschluss handele. Ein solcher werde erst getroffen, nachdem die Ministerpräsidentenkonferenz getagt habe.

Wenn sich die pandemische Entwicklung nicht verschlechtere, sollen sich wieder fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, sagte Bouffier. Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht dazugerechnet. Ein Punkt, der in der Debatte mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten noch eine Rolle spielen könnte: Bouffier möchte gern das Einkaufen in allen Geschäften mit einer vorherigen Terminvereinbarung unter strengen Hygieneregeln wieder ermöglichen.

Druck, jetzt Entscheidungen für Öffnungsschritte zu treffen, gibt es nicht zuletzt aus der Wirtschaft, die Pleiten befürchtet, wenn es unverändert beim bisherigen Lockdown bleibt. So forderten die Arbeitgeber Bund und Länder zu einer „klaren, einheitlichen politischen Entscheidung“ über eine Impf- und Teststrategie auf. „Je schneller wir testen und impfen, desto schneller können die bisherigen Beschränkungen zurückgenommen und der Weg für die wirtschaftliche Erholung frei gemacht werden“, erklärte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Auch das Thema Schule dürfte in der Debatte erneut in den Focus rücken – auch wenn die letzte Ministerpräsidentenkonferenz hier die Entscheidung bei den Ländern belassen hat. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, hat enttäuscht darauf reagiert, dass die kostenlosen Corona-Schnelltests später kommen sollen als erwartet.

„Ankündigungen erzeugen immer auch Erwartungen. Leere Versprechen zermürben in der Pandemie“, sagte Tepe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Regelmäßiges Testen und Impfungen sollten zentrale Bausteine einer sicheren Öffnungsstrategie für Schulen werden“, setzte sie hinzu. „Schnelltests können ein Beitrag für mehr Sicherheit sein.“