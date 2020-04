Corona-Lockerungen im "Politbarometer": Mehrheit dafür, Zustimmung für Union wächst

Anzeige

Berlin. Die in der vergangenen Woche von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen findet die Mehrheit der Bevölkerung gut. Das geht aus dem aktuellen ZDF-"Politbarometer" hervor. In der repräsentativen Umfrage befürworteten 55 Prozent der Befragten das Vorgehen der Politik. 30 Prozent hätten sich demnach einen restriktiveren Umgang mit dem neuartigen Coronavirus gewünscht. 13 Prozent plädierten für noch mehr Lockerungen.

Auch die langsame Öffnung der Schulen begrüßten 53 Prozent der Befragten. 12 Prozent geht es nicht schnell genug und 32 Prozent wäre es lieber gewesen, wenn die Schulen weiterhin geschlossen blieben.

Geteilte Meinungen bei Öffnung von Geschäften

Weniger eindeutig ist das Ergebnis bei der Wiedereröffnung von Läden und Geschäften mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter. Diese Lockerung stößt nur bei 46 Prozent auf Wohlwollen, 34 Prozent hätten es gern gesehen, wenn dies auch größeren Läden und Geschäften wieder gestattet wäre. 17 Prozent hätten dagegen lieber auch weiterhin die Geschäfte geschlossen gesehen.

Das fortdauernde Verbot von Großveranstaltungen unterstützt dagegen die große Mehrheit. 94 Prozent finden es richtig, bis Ende August keine größeren Events stattfinden zu lassen. Dass Restaurants und Cafés nicht wieder öffnen dürfen, begrüßen immerhin 68 Prozent.

Als angemessen betrachten auch 87 Prozent der Befragten die Ausgangsbeschränkungen und das Kontaktverbot von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit. 83 Prozent bewerten die Arbeit der Kanzlerin als positiv, die gesamte Regierung schneidet sogar noch besser ab: 90 Prozent begrüßen deren Umgang mit der Corona-Krise.

Union baut Vorsprung aus

Wohl auch ein Grund, warum die Union beim ZDF-"Politbarometer" zum dritten Mal in Folge deutlich zulegt und auf ihren höchsten Umfragewert in dieser Legislaturperiode kommt. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 39 Prozent der Wahlberechtigten für CDU/CSU stimmen, wie aus der am Freitag veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Im Vergleich zur letzten Erhebung Anfang April legte sie damit um vier Prozentpunkte zu.

Der Koalitionspartner SPD büßte in der Befragung einen Punkt ein und landete bei 16 Prozent. Auch die Grünen verschlechterten sich etwas auf 18 Prozent (minus 2), ebenso wie die AfD, die auf 9 Prozent (minus 1) kam. FDP und Linke landeten unverändert bei 5 beziehungsweise 7 Prozent.

Merkel vor Söder und Scholz

Bei der Beurteilung von Sympathie und Leistung einzelner Politiker lag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weiterhin ganz vorne - mit einem noch besseren Ergebnis als bei der letzten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen. Auf Platz zwei folgt weiterhin Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Danach kommen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 20. bis 23. April 2020 bei 1.323 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte.

RND/cz/dpa