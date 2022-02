FDP fordert Ende aller Corona-Maßnahmen zum 20. März

Vor der am Mittwoch geplanten Bund-Länder-Runde hat der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai ein Ende aller Corona-Maßnahmen zum 20. März gefordert. „Wir müssen den Menschen in unserem Land zeigen, dass ein Ende der freiheitseinschränkenden Maßnahmen unmittelbar bevorsteht“, sagte Djir-Sarai am Montag in Berlin.