Öffnet Sachsen Mitte Februar die Schulen und Kitas?

Dresden. In Sachsen laufen die Planungen für einen Neustart der Kitas und Schulen auf Hochtouren. Das Kultusministerium legt dem Kabinett am Dienstag einen Bericht zum Infektionsgeschehen in den Abschlussklassen, die bereits seit 18. Januar wieder unterrichtet werden, vor.

Das Papier, das der „Leipziger Volkszeitung” vorliegt, gilt demnach als wesentlicher Baustein für eine Öffnung der Einrichtungen ab dem 15. Februar. Darin heißt es laut dem Bericht: „In den ersten zwei Wochen seit der Wiederaufnahme der Präsenzbeschulung ist die Infektionslage an den Schulen als unauffällig einzuschätzen.”

Das sächsische Kultusministerium spreche von einer „geringen Anzahl von Neuinfektionen”, womit die Weichen für weitere Lockerungen gestellt werden könnten.

Nach den Plänen sollen ab 8. Februar zunächst die Abschlussjahrgänge an die Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen zurückkehren – wenn es die Infektionszahlen erlauben. Eine Woche später sollen dann Kitas und Grundschulen unter Auflagen öffnen, ab Klasse fünf erfolgt Wechselunterricht.