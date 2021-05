Jeder für sich: Diese Öffnungsschritte gehen die Länder jetzt

Anzeige

Berlin. Die sinkenden Corona-Infektionszahlen lassen den Ruf nach weiteren Öffnungsschritten lauter werden – und nach einem koordinierten Vorgehen. Nicht nur der Städte- und Gemeindebund fordert dafür von der Politik ein Konzept. „Im Hinblick auf die rasante Zunahme der Impfungen und den bevorstehenden Sommer mit vielen möglichen Aktivitäten im Freien sollten sich Bund und Länder bereits jetzt auf einen klaren Öffnungskatalog verständigen und festlegen, unter welchen Voraussetzungen welche Bereiche wieder öffnen dürfen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Wegen des zunächst rasanten Anstiegs bei den Fallzahlen seit Weihnachten waren die Kontaktbeschränkungen in den Regionen über der Inzidenz 100 – also quasi in allen – einheitlich verschärft und der Handel wieder in den Lockdown geschickt worden. Spätestens die Einführung der Bundes-Notbremse machte dies flächendeckend nötig.

Inzwischen lockern die Länder aber wieder, allerdings auf eigene Faust. Eine Übersicht:

Schleswig-Holstein

In drei von vier touristischen Modellregionen sind in Schleswig-Holsteins wieder Restaurantbesuche und touristische Übernachtungen möglich. Die Modellregion Nordfriesland mit der Nordseeinsel Sylt heißt seit dem 1. Mai wieder Gäste aus ganz Deutschland willkommen. In der Schleiregion und in Eckernförde läuft das Modellprojekt bereits seit Mitte April. Seit Samstag sind auch die Tourismusangebote in der inneren Lübecker Bucht wieder für Gäste geöffnet. Damit sind in den Orten Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt erneut Restaurantbesuche und Übernachtungen möglich. Es gelten strenge Hygiene-, Test- und Kontaktverfolgungsauflagen.

Niedersachsen

Die niedersächsische Landesregierung hat einen Stufenplan für die Lockerung der Corona-Beschränkungen beschlossen. Demnach sollen für Handel, Tourismus und das gesellschaftliche Leben die Beschränkungen in Etappen gelockert werden, wenn sich die Infektionslage weiter positiv entwickelt. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesschnitt bei 84,6; von den 45 Kreisen und Großstädten hatten 13 weiterhin eine Inzidenz von über 100, womit sie als Hotspot gelten.

Der Plan sieht drei Stufen vor: ein starkes Infektionsgeschehen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 (Stufe 3), ein hohes Infektionsgeschehen mit einer Inzidenz zwischen 35 und 50 (Stufe 2) sowie ein erhöhtes Infektionsgeschehen zwischen 10 und 35 (Stufe 1). Unabhängig von der aktuellen Corona-Lage in den Landkreisen und Städten greifen nächste Lockerungsschritte, die im „Stufenplan 2.0“ aufgeführt sind, erst mit der kommenden Corona-Verordnung des Landes spätestens ab Ende Mai. In Landstrichen mit einer Inzidenz über 100 greifen weiterhin die Beschränkungen der Bundes-Notbremse.

Bayern

In Bayern dürfen Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätze und auch Jugendherbergen vom 21. Mai an mit stabilen Corona-Zahlen wieder für Touristen öffnen. Allerdings: Gäste, Wirte und Betreiber müssen sich strikt an Hygienekonzepte halten. Voraussetzung ist auch ein maximal 24 Stunden alter negativer PCR-Test oder Corona-Schnelltest. Im weiteren Verlauf des Aufenthaltes muss der Test alle 48 Stunden wiederholt werden. Zu Hause durchgeführte Selbsttests werden nicht anerkannt.

Die Anreise bei touristischen Unterkünften ist schon ab Freitag, 21. Mai, möglich. Und: Für Übernachtungsgäste dürfen Beherbergungsbetriebe auch die Innengastronomie und Wellnessbereiche öffnen. Die allgemeine Innengastronomie bleibt zunächst geschlossen.

Voraussetzung ist bei alledem, wie bei anderen Öffnungsschritten auch, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis beziehungsweise in der betreffenden kreisfreien Stadt stabil unter 100 liegt. Am Montag lagen 37 Landkreise und kreisfreie Städte unter diesem 100er Wert und 59 darüber. Wie viele am 21. Mai alle Bedingungen erfüllen werden, ist offen.

Brandenburg

Die Chancen auf Öffnungen für Gaststätten und Tourismus ab Pfingsten in Brandenburg sind bisher gegeben. Die Zahl neuer Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ging weiter zurück, aber nur leicht von rund 89 auf rund 88. In sechs Landkreisen und der Stadt Potsdam stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag jedoch, in drei Kreisen stagnierte der Wert. Brandenburg hat 14 Kreise und vier kreisfreie Städte. Die rot-schwarz-grüne Landesregierung plant für die Zeit ab Pfingsten voraussichtlich die Öffnung von Gaststätten, Tourismus, Kultur und Sport unter bestimmten Voraussetzungen.

Mecklenburg-Vorpommern

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Hoffnungen auf gelockerte Corona-Regelungen für die Wirtschaft gedämpft. Beim Landes-Corona-Gipfel am Dienstag solle hier wichtigen Bereichen mehr Planungssicherheit gegeben werden, sagte sie in einer am Montag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung. „Das heißt nicht, dass wir alles sofort öffnen können. Wir alle wissen, dass wir bei den Lockerungen nur Schritt für Schritt vorgehen können. Wenn wir zu schnell öffnen, geht das Ganze nach hinten los. Dann wären alle Anstrengungen umsonst gewesen. Das darf uns nicht passieren. Wir müssen jetzt konsequent bleiben“, betonte die Regierungschefin.

Insbesondere der Tourismus drängt auf einen klaren Fahrplan, wann wieder Gäste in dem Urlaubsbundesland aufgenommen werden können. Im Nachbarbundesland Schleswig-Holstein wurden wegen der niedrigeren Sieben-Tage-Inzidenz bereits Lockerungen für den Tourismus angekündigt, die inzwischen teilweise greifen.

Laut Bundesinfektionsschutzgesetz dürfen in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner keine Touristen empfangen werden. Dort heißt es: „Die Zurverfügungstellung von Übernachtungsangeboten zu touristischen Zwecken ist untersagt“. Diesen Wert haben nach jüngsten Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) drei der sechs Landkreise in MV noch nicht unterschritten.

Berlin

In Berlin war erwartet worden, dass der Senat nach Inzidenzwerten unter 100 Öffnungsschritte verkünden könnte. Doch der Wert am Montag stieg wieder auf 100,8 – und der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) stellte Lockerungen erst ab Mitte nächster Woche in Aussicht.

Sachsen

Nach der bis Ende Mai geltenden neuen Landesverordnung sind zudem Lockerungen bei Außengastronomie, Kultur und Tourismus oder Kontaktbeschränkungen möglich, wenn die Marke in einer Region an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird. Unter Sachsens Landkreisen und Großstädten kann bisher jedoch nur Leipzig auf Öffnungen zu Himmelfahrt hoffen. Die Übersicht des Gesundheitsministeriums wies am Montagnachmittag einen Wert von 91,5 für die Messestadt aus. Es ist dort der dritte Werktag in Folge, an dem die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche unter der 100er Marke liegt.

Sachsen-Anhalt

In Magdeburg fallen seit Sonntag die Corona-Regeln der Bundes-Notbremse weg. Die Sieben-Tage-Inzidenz dort hatte bereits fünf Wochentage in Folge unter der 100er-Marke gelegen. Nach Samstag (68,8) wies das RKI auch am Sonntag wieder einen vergleichsweise geringen Sieben-Tage-Wert von 59,8 für die Landeshauptstadt aus. Dort enden nun die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, es dürfen sich wieder deutlich mehr Menschen treffen und die Außengastronomie darf wieder öffnen. Gäste brauchen aber einen negativen Corona-Test, wenn sie nicht vollständig geimpft oder nachweislich genesen sind. Möglich ist, vor Ort einen Selbsttest zu machen. Von Montag an ist erneut das Einkaufen im Einzelhandel möglich – mit Termin, aber ohne Test.

Thüringen

In Thüringen ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter leicht gesunken. Am Montagmorgen lag der Wert bei 177,1, wie aus Zahlen des RKI hervorgeht. Eine Woche zuvor hatte er noch bei 221,1 gelegen. Am Wochenende war die in der Pandemie relevante Kennziffer erstmals seit langem im Landkreis Suhl und in Weimar unter die Marke 100 gerutscht. Am Montag erreichte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen dort aber wieder 106 beziehungsweise 101,2. Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen rücken damit erneut weiter weg.

Nordrhein-Westfalen

Am Wochenende hatte erstmals seit über einem halben Jahr in Nordrhein-Westfalen wieder ein Schwimmbad für den Publikumsverkehr geöffnet. In Billerbeck im Kreis Coesfeld durften die Schwimmer im Rahmen eines Modellversuchs ins Becken. Der Kreis Coesfeld ist eine von mehreren Modellkommunen in NRW, in denen unterhalb einer beständigen Wocheninzidenz von 100 bestimmte Öffnungen erlaubt sind. Im Rahmen des Modellprojekts sollen am Mittwoch auch erste Straßencafés wieder öffnen. In Lippstadt und Soest dürfen dann in den Innstädten wieder Gäste in der Außengastronomie bewirtet werden. Bereits am Montag kehren Schüler in weiteren Kommunen wegen gesunkener Infektionszahlen aus dem Distanz- in den Wechselunterricht zurück.

Baden-Württemberg

In den baden-württembergischen Städten und Landkreisen wächst die Hoffnung, rechtzeitig zu den Pfingstferien die wichtige Schwelle bei der Corona-Belastung erreicht zu haben und Öffnungen in Angriff nehmen zu können. Lagen am Sonntag noch 37 der 44 Regionen über dem Wert von 100 Ansteckungen bei 100 000 Einwohnern binnen einer Woche, so unterschritten am Montag zwei weitere den wichtigen Wert. Mehrere andere Kreise wie der Ortenaukreis und die Stadt Karlsruhe dürfen in den kommenden Tagen folgen, wie aus den Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) von Montag (Stand 16.00 Uhr) hervorgeht.

Das Land will den Betrieb von Biergärten und Außengastronomie sowie Hotels in weniger pandemiebelasteten Stadt- und Landkreisen erlauben, wenn es die Corona-Belastung zulässt. Bedingung ist aber, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in diesen Regionen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen stabil unter 100 Fällen pro 100 000 Einwohnern und binnen einer Woche liegt. Beschlossene Sache ist das aber noch nicht.

Hamburg

Nach Monaten teils harter Corona-Einschränkungen lockert Hamburgs rot-grüner Senat die Zügel. So sollen die seit fünf Wochen in Hamburg zwischen 21 und 5 Uhr geltenden nächtlichen Ausgangsbeschränkungen am Mittwoch fallen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen an fünf Werktagen unter 100 und die Infektionslage stabil bleibt.

Nach dem Ende der Mai-Ferien am 17. Mai sollen auch wieder alle Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht an die Schulen zurückkehren. Darüber hinaus sollen die Kitas vom erweiterten Notbetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. Damit ist dann in jedem Fall eine Betreuung von 20 Stunden an mindestens drei Tagen gewährleistet. Bisher sind die Kitas grundsätzlich geschlossen. Kinder werden nur im Notfall betreut. Auch soll Sport im Freien mit bis zu zehn Kindern und außerschulische Musik für Kinder und Jugendliche wieder möglich sein, sagte Tschentscher. Zudem soll die generelle Maskenpflicht auf Spielplätzen nur noch gelten, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

Frühestens am 22. Mai könnten weitere Lockerungen folgen und der Einzelhandel wieder öffnen - mit einer Testpflicht für die Kundinnen und Kunden sowie Kontaktnachverfolgung. Auch körpernahe Dienstleistungen sollen dann insgesamt wieder möglich sein. Möglichst Anfang Juni sollen mit einer dritten Öffnungsstufe weitere Lockerungen möglich sein. Das beträfe dann unter anderem die Außengastronomie und Veranstaltungen im Freien. Ganz am Ende, in einem vierten Öffnungsschritt, wären dann die Bereiche Gastronomie, Hotellerie, Beherbergungswesen und touristische Angebote an der Reihe.