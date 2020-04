Corona-Livestream heute: Pressekonferenz der Ministerien zur Lage in Deutschland

Anzeige

Berlin. Angela Merkel spach am Donnerstag von einem “Hoffnungsschimmer” in der Corona-Krise. Eine Entwarnung sei das jedoch nicht gewesen, betonte die Kanzlerin. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn notierte einen positiven Trend - und stellte Lockerung der Corona-Maßnahmen nach Ostern in Aussicht. Wie sehen die aus? Was sind die nächsten Schritte?

+++ Immer informiert: Aktuelle Meldungen im Corona-Liveblog +++

Livestream heute: Pressekonferenz der Regierungssprecher ab 11 Uhr

Die Sprecher der Bundesministerien und Regierungssprecher Steffen Seibert informieren am Freitag, 10. April, ab circa 11 Uhr über den aktuellen Sachstand der Corona-Pandemie. Der Start kann sich gegebenenfalls um ein paar Minuten verzögern. Hier können Sie die Regierungspressekonferenz im Livestream verfolgen:

