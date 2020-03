Corona-Livestream heute ab 9.50 Uhr: Robert-Koch-Institut zur aktuellen Lage rund um das Coronavirus

Anzeige

Ab 9.50 Uhr informiert das Robert-Koch-Institut erneut über den Coronavirus. Die Zahl der Fälle in Deutschland stieg zuletzt stark an. Aktuell sind über 500 Menschen von der Lungenkrankheit betroffen. Der großen Mehrheit der Menschen in Deutschland bereitet der neue Erreger laut “Deutschlandtrend” übrigens kein arges Kopfzerbrechen: Bei 76 Prozent der Bevölkerung sei die Sorge, dass sie oder Familienmitglieder sich anstecken, weniger groß beziehungsweise klein, geht aus der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap für die ARD hervor.

