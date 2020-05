Corona-Livestream heute ab 11.30 Uhr: Innenminister Seehofer zu Grenzkontrollen und Lockerungen in Deutschland

Anzeige

Berlin/München. Im Zuge der Corona-Krise hatte auch Deutschland seine Grenzen geschlossen und die Kontrollen an den Übergängen zu den Nachbarländern verstärkt.

Corona-Lockerungen: Aktueller Stand zu Grenzkontrollen

Angesichts der allgemeinen Lockerungen der Corona-Beschränkungen stellt sich mehr und mehr auch die Frage, wie es an den Grenzen weitergeht. Das Kabinett wollte am Vormittag darüber beraten.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird um 11.30 Uhr über das weitere Vorgehen bei den Binnengrenzkontrollen in einer Pressekonferenz informieren.

Österreich hatte am Morgen angekündigt, dass die Grenzen zu Deutschland am 15. Juni wieder geöffnet werden sollen. Die Kontrollen an den Übergängen sollen bereits ab Freitag weniger werden. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und Kanzlerin Merkel hatten am Dienstag telefoniert.

Die EU-Kommission empfiehlt, die Beschränkungen vorsichtig zu lockern. Am Mittag will sie dazu ihre Vorschläge präsentieren.