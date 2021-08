Livestream: Gesundheitsminister zu Impfungen für Kinder und Jugendliche und Corona-Kurs

Anzeige

Berlin. An diesem Montag beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über Corona-Impfangebote für Jugendliche. “Es werden nunmehr alle Länder Impfungen für 12- bis 17-Jährige in den Impfzentren anbieten”, schreibt das Bundesgesundheitsministerium in einem an die Länder versendeten Beschlussvorschlag.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) bleibt trotz politischen Drucks bei ihrer abwartenden Haltung zur Impfung von Kindern und Jugendlichen. Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens sagte am Montag, es gebe noch zu wenige Daten über mögliche gesundheitliche Folgeschäden für 12- bis 17-Jährige. “Wir sagen, wir können nicht eine generelle Empfehlung aussprechen, solange wir diesbezüglich nicht die notwendige Datensicherheit haben.” Politischer Druck für eine schnelle Entscheidung habe keinen Einfluss auf die Stiko, machte Mertens deutlich. “Es kann durchaus sein, dass wir unsere Empfehlung ändern werden, aber sicher nicht, weil Politiker sich geäußert haben”, sagte der Stiko-Vorsitzende.

Livestream: Ergebnisse aus der Treffen der Gesundheitsminister

Ab 18.00 Uhr tritt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) vor die Kameras, um die Ergebnisse des Treffens bekannt zu geben. Hier sehen die die Pressekonferenz in voller Länge. Der Beginn des Streams kann sich um einige Minuten verzögern.

Impfungen von Kindern längst Praxis

In den meisten Bundesländern werden bereits Kinder gegen das Coronavirus geimpft. In Thüringen haben nach Zahlen des Robert Koch-Instituts deutlich mehr 12- bis 17-Jährige den vollen Corona-Impfschutz als in den meisten anderen Bundesländern. Am Montag lag der Anteil bei 12,3 Prozent, wie aus einer Übersicht des RKI hervorgeht. In Thüringen gab es bereits so genannte Familienimpftage. “Das wollen wir wiederholen”, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Voraussichtlich mit Beginn des neuen Schuljahres sind wieder Familienimpftage geplant. Zudem können sich Teenager an niedergelassene Kinder- und Jugendmediziner wenden.

Nur in Baden-Württemberg (13,2%) war der Wert der geimpften Kinder und Jugendlichen noch höher als in Thüringen. Im Bundesdurchschnitt liegt die Quote in dieser Altersgruppe bei knapp 10 Prozent. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung mit dem Mittel von Biontech/Pfizer bislang nur Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahre, wenn sie bestimmte Vorerkrankungen haben. Alle anderen Teenager können die Impfung nach ärztlicher Aufklärung erhalten, wenn sie oder ihre Eltern das wünschen.