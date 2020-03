Anzeige

Anzeige

Leverkusen. Die Menschen in Leverkusen dürfen wegen der Corona-Krise ab sofort bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr im Freien zusammenkommen. "Zusammenkünfte von zwei oder mehr Personen unter freiem Himmel" seien untersagt, heißt es in einer Allgemeinverfügung der Stadt vom Donnerstag.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Coronaticker+++

Ausnahme seien Gruppen, die zusammen wohnen, zum Beispiel Familien oder Wohngemeinschaften. Zusammenkünfte “bei der Erledigung von Besorgungen zur Deckung des täglichen Bedarfs” - etwa in Warteschlagen - oder aus “zwingenden beruflichen Gründen” seien ebenfalls nicht verboten. “Leverkusen hat keine Ausgangssperre erlassen”, betonte eine Sprecherin der Stadt. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Video Ansprache der Bundeskanzlerin in voller Länge 12:47 min “Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst”, sagte Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache zum Coronavirus. © ARD

Trotz aller Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus sind in Nordrhein-Westfalen weiterhin Ausgangssperren möglich. "Jeder Einzelne hat es in der Hand zu verhindern, dass es Ausgangssperren gibt", hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag gesagt.

Die Stadt Freiburg hatte am Donnerstag wegen der Corona-Pandemie ein sogenanntes Betretungsverbot ausgesprochen. Es soll für öffentliche Orte von diesem Samstag bis zum 3. April gelten. Wer sich im Freien aufhalten möchte, dürfe das nur noch allein, zu zweit oder mit Personen, die im eigenen Haushalt lebten, so die Stadt.

Anzeige

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

RND/dpa