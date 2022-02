Brandbrief: Wie sich junge Bürgermeister gegen Corona-Leugner wehren

Anzeige

Lübeck. 27 junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Deutschland haben sich in einem öffentlichen Brandbrief gegen Anfeindungen durch Corona-Leugner gewehrt. Darüber berichteten die Lübecker Nachrichten. Zu den Unterzeichnern gehören etwa die Bürgermeister aus Stockelsdorf und Bad-Segeberg in Schleswig-Holstein, sowie aus Moormerland und Diepholz in Niedersachsen. Auch Kommunalpolitiker fast aller weiteren Bundesländer, vor allem aus Baden-Württemberg und Hessen, haben unterzeichnet.

Die Kommunalpolitiker bekämen immer häufiger Drohungen, die bis zu Morddrohungen reichten. Auch die als „Spaziergänge“ getarnten unangemeldeten Demonstrationen verurteilen die Unterzeichner.

Die Absender des Brandbriefes gehören dem „Netzwerk junge Bürgermeister*innen“ an, einem Zusammenschluss mit insgesamt 650 Mitgliedern. Sie seien nicht nur Androhungen in den sozialen Netzwerken, sondern auch Gewalt vor Ort ausgesetzt, schreiben die Kommunalpolitiker. So sei es schon zu Fackelaufmärschen vor Privathäusern oder Sachbeschädigung am privaten Eigentum gekommen.

Weniger Schutz als andere

„Gerade kommunale Amtsträger können leicht zu Zielen werden“, heißt es in dem Brief. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssten vor Ort präsent sein, würden aber nicht den gleichen Schutz genießen wie Amtsträger auf Landes- oder Bundesebene.