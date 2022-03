Lauterbach warnt: Deutschland mit höchster Inzidenz in Europa – „Ungeimpfte jetzt schutzlos“

Anzeige

Berlin. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angesichts der hohen Infektionszahlen in Deutschland erneut zur Impfung gegen das Coronavirus aufgerufen. Auf Twitter schrieb er am Sonntagvormittag, Deutschland habe jetzt die höchste Corona-Inzidenz in Europa. „Ungeimpfte sollten sich dringend impfen lassen. Geimpfte sind jetzt oft unvorsichtig. Sie wissen, dass sie sich infizieren können, aber meist nicht schwer erkranken. Ungeimpfte jetzt schutzlos“.

Dazu teilte Lauterbach eine Grafik, auf der die Inzidenzwerte der europäischen Länder im Vergleich abgebildet sind. Der Gesundheitsminister hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder zur Impfung gegen das Coronavirus aufgerufen. Jedoch gelten nur gut 75 Prozent der Deutschen als vollständig geimpft, die Zahl hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert.

Umstrittener Gesetzesentwurf am Mittwoch im Bundestag

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat am Sonntag erstmals die Schwelle von 1500 überschritten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 1526,8 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 146.607 Corona-Neuinfektionen.

Im Bundestag soll am Mittwoch ein umstrittener Gesetzentwurf von Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann (FDP) erstmals beraten werden, der den Wegfall der meisten bundesweiten Corona-Schutzauflagen vorsieht.