Corona in der Türkei: Istanbuls Bürgermeister fleht um harten Lockdown

Athen. Ayhan Koc hatte noch nie so viel zu tun wie jetzt. „Im November hatten wir zweimal so viele Todesfälle wie vor einem Jahr“, sagt der Chef der städtischen Friedhofsverwaltung in Istanbul. Über 11.500 Menschen starben vergangenen Monat in der Bosporusmetropole, gegenüber rund 6000 im November 2019, wie Koc der Nachrichtenagentur Anka berichtete. In den Vorjahren sei die Zahl der Sterbefälle nahezu unverändert gewesen, erklärt Koc und meint: „Es muss also einen Grund geben, dass sich die Zahlen 2020 verdoppelt haben.“

Der Grund heißt Corona. Die Pandemie hat die Türkei fest im Griff. 15.314 Menschen sind seit März an oder mit Covid-19 gestorben, so die offiziellen Angaben des Gesundheitsministeriums. Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen ist aktuell rund doppelt so hoch wie in Deutschland, das etwa gleich viele Einwohner hat. Am Dienstag wurden 33.198 neue Fälle registriert, ein neuer Rekord. Und vielleicht ist die Lage noch weitaus dramatischer. Denn es gibt Zweifel an den Statistiken des Gesundheitsministeriums. Der türkische Ärztebund TTB geht von rund 50.000 Fällen täglich aus.

Statistik erst nach Druck von WHO umgestellt

Das Misstrauen der Ärzte ist begründet. Im September kam heraus, dass Gesundheitsminister Fahrettin Koca monatelang geschönte Daten herausgegeben hatte. Sein Ministerium meldete nicht die bei den Tests festgestellten Neuinfektionen, sondern nur die Zahl jener Covid-Patienten, die mit Symptomen in die Kliniken eingeliefert wurden. Unter dem Druck der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellte Minister Koca Ende November die Statistik um. Danach gab es nicht mehr, wie im Oktober, täglich rund 2000 neue Fälle, sondern fast 29.000.

Staatschef Recep Tayyip Erdogan sträubte sich lange gegen Beschränkungen, aus Rücksicht auf die Wirtschaft. Aber angesichts ständig steigender Infektionszahlen und dramatischer Engpässe in den Kliniken führte die Regierung Anfang Dezember verschärfte Restriktionen ein. Wochentags gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Am vergangenen Wochenende war die Türkei sogar erstmals ganz im Lockdown. Die Ausgangssperre galt durchgehend von Freitagabend bis Montag früh. Die Beschränkungen sollen bis auf Weiteres auch an den kommenden Wochenenden gelten.

Istanbuls Bürgermeister Imamoglu fordert totalen Lockdown

Aber Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu gehen sie noch nicht weit genug. Er fordert für die Bosporusmetropole einen totalen Lockdown für zwei oder drei Wochen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. „Ich bitte die Regierung: Tut etwas!“, fleht Imamoglu. Glaubt man den Statistiken der Istanbuler Stadtverwaltung, sterben allein in der Bosporusmetropole täglich mehr Menschen an Covid, als die Regierung für das ganze Land meldet.

Gesundheitsminister Koca hofft, dass sich die Wochenendlockdowns in den nächsten Tagen in sinkenden Infektionszahlen niederschlagen werden. Aber viele Experten fordern striktere Maßnahmen, wie landesweite Reiseverbote.

Keine Ausgangssperre für Touristen in der Türkei

Die wenigen Touristen, die sich noch in der Türkei aufhalten, können sich noch frei bewegen. Für sie gelten die Ausgangssperren nicht. Wer einen ausländischen Pass vorzeigt, wird bei den Polizeikontrollen, die es jetzt während der Sperrstunden überall im Land gibt, durchgewunken. Aber echte Urlaubsfreude dürfte angesichts geschlossener Restaurants und allabendlich menschenleerer Straßen kaum aufkommen.

Angst und Trauer liegen über dem Land. Am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium 211 Todesfälle durch Covid-19. Auch das war ein neuer Rekord. Istanbuls Friedhofschef Ayhan Koc hat den Ehrgeiz, dass jeder Verstorbene wenigstens ein angemessenes Begräbnis bekommt, so wie die religiösen Riten des Islam es vorschreiben. „Bisher haben wir das leisten können, dank der außerordentlichen Anstrengungen unserer Bestatter“, sagt Koc.