Berlin. Deutschlandweit nimmt die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten rasant zu. Landesweit haben die Schulen und Kindergärten geschlossen. Das öffentliche Leben ist fast zum Erliegen gekommen. Auch in Bayern ist es schlimm. Die Fallzahl hat inzwischen die 1000er-Marke überschritten.

Am Dienstagvormittag berieten sich das bayerische Landeskabinett und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Corona-Lage. Was besprochen wurde - darüber informieren neben Spahn auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landesgesundheitsministerin Melanie Huml. Es soll auch um die Gesamtlage in Deutschland gehen. Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz im Livestream.

RND/dpa/cz