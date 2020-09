Livestream: Merkel, Söder und Tschentscher nach Bund-Länder-Beratungen

Anzeige

Berlin. Vor dem Hintergrund weiterhin hoher Zahlen von Corona-Neuinfektionen haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag ihre Beratungen über neue bundeseinheitliche Beschränkungen aufgenommen.

Im Gespräch sind beispielsweise eine Obergrenze der Teilnehmern bei Feiern und Bußgelder für die Angabe falscher Daten in Restaurants und Gaststätten. Auch eine Begrenzung des Alkoholausschanks ist Thema.

Das Treffen - per Videokonferenz - läuft seit 14 Uhr. Im Anschluss werden Kanzlerin Merkel, Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Ergebnisse vorstellen.

25 Teilnehmer auf privaten Feiern

Der Bund schlägt für Feiern in privaten Räumen eine Obergrenze von 25 Teilnehmern vor. In öffentlichen Räumen solle die Grenze bei maximal 50 Teilnehmern liegen, heißt es im Entwurf einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen per Videokonferenz am Dienstag.

Um eine korrekte Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen, sollen Ordnungsbehörden Verstöße etwa bei falschen persönlichen Angaben in Restaurants mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro belegen können.

Auch über zeitlich begrenzte Ausschankverbote für Alkohol wird nachgedacht.

Insgesamt plädiert auch der Bund für ein regional abgestuftes Vorgehen und keine pauschalen Maßnahmen.