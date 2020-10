Livestream: Pressekonferenz mit Merkel nach Bund-Länder-Beratungen

Anzeige

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen angesichts steigender Corona-Infektionszahlen an diesem Mittwoch über das insgesamt richtige Maß weiterer Beschränkungen beraten.

Man müsse in solchen Bereichen zu Einschränkungen kommen, in denen es absolut notwendig sei, hieß es nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag aus Kreisen von Teilnehmern des Treffens am Mittwoch. Es werde wohl auch um die Frage gehen, welche Maßnahmen für die Breite der Gesellschaft erforderlich, sinnvoll und tragbar seien.

Die Beratungen in Berlin beginnen um 14 Uhr. Im Anschluss der Beratungen gibt Kanzlerin Merkel eine Pressekonferenz.

Sehen Sie hier im Livestream die Pressekonferenz mit Angela Merkel:

Bislang ist noch nicht bekannt, wann die Pressekonferenz beginnen soll. Sobald dies feststeht, informieren wir Sie an dieser Stelle.

Ziel des Treffens soll es nach Informationen aus Kreisen von Teilnehmern auch sein, sehr genau Bereiche zu definieren, denen man derzeit noch keine Hoffnung auf Öffnung machen könne. In diesen Bereichen müsse der Staat dann gegebenenfalls in einer anderen Dimension helfen, als dies bisher der Fall sei.

Besonders betroffen von der Corona-Pandemie waren unter anderem Veranstaltungsbetriebe und Messeaussteller. Zudem soll Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen Lagebericht geben, so diese Teilnehmer.

Es gehe um einheitliche Standards im Umgang mit Hotspots, hieß es. Verbessert werden solle auch die Kommunikation an die Bevölkerung. Ein großes Thema dürften dabei die umstrittenen Regelungen für Beherbergungsverbote sein.