Die Politik kann nicht zaubern – es kommt auf jeden Einzelnen an

Anzeige

Anzeige

Berlin. Man muss die Corona-Pandemie nicht dramatisieren, das Drama der Neuinfektionen und Sterbefälle ist groß genug. Mögen die Zahlen wegen der zurückliegenden Feiertage die Entwicklung noch nicht verlässlich wiedergeben – Fakt ist, dass sich täglich weiter Zehntausende infizieren und hunderte Menschen sterben. Nicht nur Ärzte, auch Krematorien melden inzwischen Überlastung an. Besserung nicht in Sicht. Im Gegenteil. Das mutierte Virus verbreitet sich offensichtlich auch in Deutschland.

Wird die Krise jetzt nicht eingedämmt, kann die Vielzahl der Einzelschicksale zur Traumatisierung einer ganzen Gesellschaft führen. Rodeln in der Menschenmenge auf den Bergen, schnelle Schulöffnungen in den Ländern oder ein gemeinsames Ausbremsen der Kontaktbeschränkungen sehen allerdings nicht nach dem nötigen Wettlauf gegen die Zeit aus.

Video Bundesregierung will „Jo-Jo-Effekt bei Corona verhindern“ 2:07 min Laut Regierungssprecher Steffen Seibert geht es darum, die am Dienstag beschlossenen Corona-Maßnahmen mit weitreichenden Kontaktbeschränkungen umzusetzen. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bei allen Fehlern, die die Politik bei der Corona-Bekämpfung, der Impstoff­bestellung oder der Impfstrategie aus Unwissenheit oder Unüberlegtheit macht – zaubern kann sie nicht. Es kommt auch auf jeden Einzelnen an. In den Behörden, den Gesundheitsämtern, den Bürgerämtern, in den Schulen, in Kliniken, Bussen und Bahnen und zu Hause.

Regierungen müssen aber mehr Freiheit für Kreativität geben. Etwa Lehrern und Schülern, die besser wissen als Politiker, wie sie digitalen Unterricht organisieren und jenen Kindern in armen Haushalten helfen können, die sich mit mehreren Geschwistern einen Rechner für die Videokonferenz teilen müssen. Bis in deren Familien zusätzliche Tablets oder Laptops angekommen sind, ist die Pandemie vorbei. Auch hier zeigt sich bitter das deutsche Bürokratiemonster.

Es wird noch Monate dauern, bis jeder geimpft ist

Es wird noch einige Monate dauern, bis in Deutschland so viele Menschen geimpft sind, dass es zur sogenannten Herdenimmunität kommt. Das mag sich lang anhören, ist aber angesichts bisheriger jahrelanger Impfstoff­entwicklungen sensationell kurz. Und was sind wenige Monate gegen eine Corona-Erkrankung, die mitunter jahrelange Nachwirkungen haben wird.

Anzeige

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Wer es immer noch nicht so ernst nimmt, sollte sich in die Familien hineinversetzen, die in Aufruhr sind, weil das Virus bei ihnen persönlich zugeschlagen hat. Sie wissen noch nicht, welchen Schaden sie davontragen werden. Ob bei einem schweren Verlauf der Krankheit noch ein Intensivbett frei sein wird. Oder ob sich das Virus unbemerkt an ein Organ oder eine Nervenbahn setzen und erst nach einem ansonsten vergleichsweise milden Verlauf Unheil anrichten wird.

Anzeige

Oder wie es sich anfühlt, das eigene Kind oder den Vater mit einer Behinderung in der Betreuungseinrichtung nicht mehr wie selbstverständlich besuchen zu können und sie verstört zurücklassen zu müssen. Oder wie es ist, einen geliebten Menschen für immer zu verlieren und seine Hand beim Sterben nicht mehr halten zu dürfen, weil Heime oder Krankenhäuser es zum Schutz der anderen verhindern. Verzweiflung pur.

Das liegt auch daran, dass die Pflege über Jahre gnadenlos unmenschlich profitorientiert ausgerichtet und an Personal gespart wurde. Und es sieht immer noch nicht danach aus, dass diese Pandemie zu einer Umkehr führen wird.

Bisher hat diese Gesellschaft nur Erfahrungen damit gemacht, dass Krankenkassen bestimmte Leistungen bedauerlicherweise nicht bezahlen oder Arzttermine schwer zu bekommen sind. Schon das führt zu großer Irritation in einem Land, dessen Gesundheitssystem gut funktioniert.

Anzeige

Was wir aber noch nicht kennen: dass Kranke gar nicht mehr behandelt werden, weil es keinen Platz mehr auf der Intensivstation oder kein Personal dafür gibt. Wenn es dazu kommt, werden die Schockwellen größer sein als alle Einschränkungen, die das verhindern sollen.