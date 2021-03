Von Lockerung bis Lockdown: So geht Europa ins zweite Corona-Jahr

Anzeige

Brüssel. Allen Appellen aus Brüssel zum Trotz: Ein gemeinsamer europäischer Weg ist in der Corona-Krise nicht zu entdecken. Auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie machen die Regierungen der einzelnen Staaten ihr eigenes Ding, was Lockdowns und Lockerungen angeht. Gemeinsam ist dem Kampf gegen die dritte Viruswelle in Europa allenfalls die Sorge, dass die Impfkampagnen langsamer verlaufen als sich die Virusmutationen ausbreiten.

So sieht es in unseren Nachbarstaaten und in beliebten Urlaubsländern der Deutschen aus:

Corona-Lage in Frankreich

In Frankreich liegt die 14-Tage-Inzidenz derzeit höher als in Deutschland. Vor allem in der Region Moselle sind die Infektionszahlen in den letzten Tagen gestiegen. Einreisen in die deutschen Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland sind nur noch mit negativen Tests möglich.

Geschäfte und Schulen in Frankreich sind geöffnet, Restaurants und Kulturbetriebe dagegen geschlossen. Außerdem gilt eine Ausgangssperre von 18 Uhr an. Vor allem die Wirtschaft übt großen Druck auf Präsident Emmanuel Macron aus, nicht noch schärfere Maßnahmen anzuordnen. Das scheint auch Macron vermeiden zu wollen. Denn im nächsten Jahr sind Präsidentschaftswahlen, und die Sorge in der Regierung ist groß, dass die Rechtsextremen unter Marine Le Pen wegen der unpopulären Anti-Corona-Regeln profitieren.

Corona-Lage in Belgien/Niederlande

Die niederländische Regierung hat Ende Januar eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 4.30 Uhr verhängt, um die Verbreitung der britischen Virusvariante zu bremsen. Dagegen gab es anfangs heftige Proteste, die sich zu regelrechten Straßenschlachten auswuchsen. Die Ausgangssperre wurde vor Kurzem bis zum 15. März verlängert.

In Belgien gelten seit Anfang November fast durchgehend Kontaktbeschränkungen. Masken müssen auch beim Aufenthalt im Freien getragen werden, die Öffnungszeiten der Geschäfte sich eingeschränkt. Ebenfalls verboten sind nicht notwendige Reisen ins Ausland. Die Einschränkungen haben zwischenzeitlich die Infektionszahlen nach unten gedrückt. Doch seit einigen Tagen steigen die Zahlen wieder, auch müssen wieder mehr Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Deswegen will die belgische Regierung frühestens Ende dieser Woche über Lockerungen beraten.

Corona-Lage in Österreich

Obwohl die Corona-Zahlen steigen, setzt Österreich auf regionale Lockerungen. Zunächst betrifft das vom 15. März an das westliche Bundesland Vorarlberg. Dort sollen Gastwirte Gäste auch in Innenräumen bewirten dürfen. Die Vorlage eines negativen Corona-Tests ist allerdings Bedingung. Außerdem sollen Kinder und Jugendliche mehr Sport zusammen machen dürfen. Details dazu hat die Regierung in Wien noch nicht bekannt gegeben.

Vom 27. März soll auch im Rest des Landes zumindest die Gastronomie im Freien wieder möglich sein. Im April sollen die Hotels wieder öffnen. Schon vor drei Wochen hat die österreichische Bundesregierung die Geschäfte wieder geöffnet.

Corona-Lage in Italien

Die Corona-Lage hat sich vor allem im Süden des Landes zuletzt wieder verschärft. Seit Wochenbeginn herrscht deswegen ein Lockdown in den Regionen Basilikata und Molise. Dagegen können die Menschen auf der Mittelmeerinsel Sardinien auf mehr Normalität hoffen. Die Insel gilt seit Montag als weiße Zone, in der nur eine geringe Zahl von Infektionen registriert wird. Das öffentliche Leben soll nach und nach geöffnet werden. Auch in den sogenannten Gelben Zonen mit geringerem Infektionsgeschehen sollen vom 27. März an Theater und Kinos mit eingeschränkten Publikum wieder öffnen dürfen. Schulen in den Hochrisikogebieten der Roten Zonen werden dagegen wieder geschlossen.

Corona-Lage in Spanien

Am besten sieht es derzeit auf der Balearen-Insel Mallorca aus. Nach einer Zwangspause von sieben Wochen dürfen die Restaurants wieder Gäste empfangen – allerdings nur im Freien. Um 17 Uhr müssen die Kneipen wieder schließen. Im Rest Spaniens gelten regional unterschiedliche Corona-Regeln. Die einzige Beschränkung, die im ganzen Land gilt, ist die nächtliche Ausgangssperre. Ansonsten dürfen die Regierungen der 17 Regionen des Landes selbst entscheiden, welche Auflagen sie machen. In der Regel sind sie dabei kulanter als die Behörden in Deutschland.

Corona-Lage in Dänemark

Weil die Infektionszahlen seit Ende vergangenen Jahres stark gesunken sind, ändert Dänemark seine Lockdownbestimmungen. Seit Anfang der Woche dürfen Einzelhandelsgeschäfte mit einer Ladenfläche von weniger als 5000 Quadratmetern wieder öffnen, sofern sie nicht in einem Einkaufszentrum liegen. In größeren Läden müssen Kunden einen Zeitslot buchen, um dort einkaufen zu dürfen.

Corona-Lage in Tschechien

Tschechien hat die höchste Neuinfektionsrate aller EU-Staaten. Deswegen wurde der Lockdown zu Beginn des Monats noch einmal deutlich verschärft. Für zunächst drei Wochen dürfen die Menschen den Bezirk, in dem sie wohnen, nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Dazu zählen Fahrten zur Arbeit, Arztbesuche oder Erledigungen bei Behörden.

Spaziergänge und Sport sind nur noch in der eigenen Kommune erlaubt, Besuche bei Verwandten sind verboten. Offen sind nur noch Geschäfte, die für das Überleben wichtige Waren wie Lebensmittel und Medikamente anbieten.

Die Regierung in Prag will mehr als 25 000 Polizisten und bis zu 5000 Soldaten zur Überwachung der Regeln einsetzen. Wer die Lockdown-Vorschriften missachtet, muss eine Geldstrafe von mehr als 400 Euro bezahlen.

Corona-Lage in Polen

Die tägliche Zahl von Neuinfektionen ist in Deutschlands östlichem Nachbarland mit durchschnittlich 10.000 Fällen derzeit sehr hoch. Deswegen hat die Regierung in Warschau seit dem Wochenende wieder einen harten Lockdown verordnet. Noch sind allerdings die Skigebiete geöffnet. Auch Kinos, Theater und Hotels durften ihren Betrieb mit einer Kapazität von 50 Prozent wieder aufnehmen. Unklar ist derzeit, ob die steigenden Zahlen wieder zu einer Verschärfung der Regeln führen.

Corona-Lage in Großbritannien

Das Brexit-Land hat nicht nur alle Brücken zur EU eingerissen, es geht auch im Kampf gegen Corona einen eigenen Weg. Das Vereinigte Königreich setzt darauf, den Menschen so schnell wie möglich zumindest die erste Impfdosis zu verabreichen. Bis Ende Februar waren es bereits 20 Millionen Menschen. Das soll die Zahl der Neuinfektionen ebenso senken wie die Zahl der Krankenhauseinweisungen und der Todesfälle.

Am 8. März sollen Kinder zurück in die Schule. Drei Wochen später sollen sich Menschen in kleinen Gruppen wieder zum Sport im Freien treffen dürfen. Geschäfte und Friseure bleiben bis zum 12. April zu. Danach dürfen auch Pubs und Restaurants wieder im Außenbereich öffnen. Ab dem 17. Mai sollen Theater und Kinos wieder öffnen. Die letzte Stufe des schrittweisen Aufhebens der Beschränkungen soll am 21. Juni erfolgen: Dann sollen alle Begrenzungen für das Sozialverhalten aufgehoben werden.

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien. © Quelle: Paul Grover/Daily Telegraph/PA W

Der Lockerungsplan ist jedoch nicht in Stein gemeißelt. Er soll an das Infektionsgeschehen angepasst werden. Wenn etwa die Zahlen wieder steigen, weil sich Virusvarianten ausbreiten, dann kann es auch bei den Öffnungen zu Verzögerungen kommen.