Bundesregierung: klares Bild der Corona-Lage erst wieder im Januar

Die Bundesregierung erwartet Anfang kommenden Jahres ein klareres Bild über die Corona-Infektionslage in Deutschland. „Die Zahlen werden sich zu Beginn des Jahres wieder normalisieren, es wird zu Nachmeldungen kommen.“

Das sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit Blick auf die aktuell sinkenden Infektionszahlen, was Experten aber auch zu einem Teil auf die wegen der Feiertage schlechter besetzten Gesundheitsämter zurückführen.

Einzelne Ämter dürften einige Tage brauchen, um das nachzumelden, sagte der Sprecher. „Die Infektionszahlen sind ein wichtiger Indikator, aber natürlich nicht der einzige“, fügte er hinzu. Die Lage in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen habe sich zum Glück etwas entspannt. Wichtig sei, die Schutzmaßnahmen einzuhalten und mit den Impfungen voranzukommen.

Lauterbach will sich Gesamtbild verschaffen

Bundesgesundheitsminister hatte sich in einem Interview über die unklare Lage in der Corona-Pandemie geäußert. So sei die Dynamik der neuen Coronavirus-Variante Omikron „in den offiziellen Zahlen nicht zutreffend abgebildet wegen der Testausfälle und Meldeverzögerungen“, hatte Lauterbach der „Bild“-Zeitung (Mittwoch) gesagt. Lauterbach hatte angekündigt, sich mit dem Robert Koch-Institut (RKI) und zahlreichen Datenquellen aus ganz Deutschland ein Gesamtbild zur Lage verschaffen zu wollen.