Kürzere Quarantäne für Schüler beschlossen: Kritik von Lehrerverband und Gewerkschaft

Essen, Berlin. Der Deutsche Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisieren die von Bund und Ländern beschlossene Verkürzung der Quarantänezeiten für Schülerinnen und Schüler.

„Wenn diese Aufweichung der Quarantäneregeln dazu führt, dass mehr Infizierte unerkannt in Schulen herumlaufen, wird der Schuss nach hinten losgehen“, sagte der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, den Zeitungen der Essener Funke-Mediengruppe. Das Freitesten durch relativ unsichere Antigentests erscheine dem Verband „problematisch“, sagte er. Das gelte vor allem deshalb, weil diese Tests in den ersten Tagen einer Infektion nicht so aussagekräftig seien.

GEW: Schüler sind Infektionsgefahr ausgesetzt

Auch die Lehrergewerkschaft GEW kritisierte die kürzeren Quarantänezeiten für die Schüler. „Dadurch setzten wir alle, die sich an Schulen aufhalten, einer erhöhten Infektionsgefahr aus“, sagte der stellvertretende GEW-Vorsitzende Andreas Keller den Zeitungen.

Solange es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gebe, dass Schülerinnen und Schüler schneller Symptome entwickeln würden oder schneller wieder genesen, könne die GEW diese Entscheidung nicht befürworten. „Für die Schulen besonders laxe Regeln anzuwenden, ist ein Spiel mit der Sicherheit von Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften und Eltern“, erklärte der Gewerkschaftsvertreter.

Bund und Länder hatten am Freitag beschlossen, dass die Isolation Infizierter und die Quarantäne von Kontaktpersonen einheitlich zehn Tage dauern soll. Sie kann auf sieben Tage verkürzt werden, wenn ein PCR-Test oder ein anerkannter Schnelltest ein negatives Ergebnis erbringen. Schülerinnen und Schüler sollen sich dagegen schon nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten können. Wer bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten kann, muss nach Kontakt mit einem Infizieren grundsätzlich nicht mehr in Quarantäne.