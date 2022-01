Neue Quarantänepläne: Was sind kritische Infrastrukturen – und wer gehört dazu?

Anzeige

Hannover. Das Robert Koch-Institut (RKI) und das Bundesgesundheitsministerium haben vorgelegt. Die beiden Behörden erarbeiteten in den vergangenen Tagen neue Quarantäne- und Isolationsregelungen. Das Ergebnis: Sie empfehlen vor der Bund-Länder-Runde am Freitag, die Quarantäne für Corona-Infizierte auf sieben Tage und für deren Kontaktpersonen auf fünf Tage zu verkürzen – mit anschließendem Freitesten.

Allerdings nehmen sie eine Unterscheidung vor, ob es sich bei den betroffenen Personen um Personal der kritischen Infrastruktur handelt, zum Beispiel Angestellte in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Für sie soll ein PCR-Test verpflichtend sein, um die Quarantäne beenden zu können.

Die Ressortchefs der Länder schlossen sich am Mittwoch den Vorschlägen an. Geimpfte Personen, die in Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten, sollen mit einem negativen PCR-Test die Isolation „zum Zweck der Arbeitsaufnahme“ bereits nach fünf Tagen verlassen können, sagte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD).

Aber was ist das überhaupt, welche Sektoren und Branchen gehören dazu und wie hängen kritische und systemrelevante Infrastruktur zusammen? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Was sind kritische Infrastrukturen?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) nutzt in einer eigens wegen der Corona-Pandemie angefertigten Übersicht folgende Definition: „Kritische Infrastrukturen sind Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden.“

Wie hängen kritische und systemrelevante Infrastruktur zusammen?

Zwischen kritischen und systemrelevanten Infrastrukturen besteht ein Unterschied. „Systemrelevanz beschreibt die Bedeutung von Systembestandteilen zur Aufrechterhaltung von Systemen“, erläutert das BBK. Die beiden Bereiche überlappen jedoch teilweise: „Im Kontext kritischer Infrastrukturen bedeutet dies, dass systemrelevante Einrichtungen die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems kritischer Infrastrukturen oder Teile davon aufrechterhalten und damit unmittelbar oder mittelbar zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit wichtigen, teils lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen beitragen. Zu solchen Einrichtungen zählen sogenannte kritische Infrastrukturen, aber auch Einrichtungen, ohne die eine Aufrechterhaltung kritischer Dienstleistungen nicht möglich ist.“

Welche Sektoren und Branchen gehören zur kritischen Infrastruktur?

Bund und Länder haben neun gemeinsame Sektoren definiert, die zur kritischen Infrastruktur zählen.

Energie: Elektrizität, Gas, Mineralöl, Fernwärme

Ernährung: Ernährungswirtschaft, Lebensmittelhandel

Finanz- und Versicherungswesen: Banken, Börsen, Finanzdienstleister, Versicherungen

Gesundheit: medizinische Versorgung, Arzneimittel und Medizinprodukte, Labore

Informationstechnik und Telekommunikation

Medien und Kultur: Rundfunk (Fernsehen und Radio), gedruckte und elektronische Presse, Archive, Museen, Bibliotheken, Kulturdenkmale und -denkmalorte

Staat und Verwaltung: Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, Notfall- und Rettungswesen

Transport und Verkehr: Luftfahrt, See- und Binnenschifffahrt, Schienen- und Straßenverkehr, Logistik

Wasser: öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Gehören in allen Bundesländern dieselben Branchen zur kritischen Infrastruktur?

Nein, manche Bundesländer gehen über die neun gemeinsamen Sektoren hinaus. In Bayern zählt beispielsweise auch der Bereich „Seelsorge in den Religionsgemeinschaften“ zur kritischen Infrastruktur, dasselbe gilt unter anderem in Hessen für Bestatter. In Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und einigen anderen Ländern gehört der Sektor „Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe“ ebenfalls dazu. Und das Saarland führt unter anderem Friseure und Schornsteinfeger auf seiner Liste.

Was genau wird anlässlich der Omikron-Welle befürchtet?

Da die Omikron-Mutante deutlich ansteckender ist, kann es leichter zu Personalengpässen in kritischen Infrastrukturen kommen. Das BBK sieht die Gefahr darin, dass viele Angestellte sich entweder selbst anstecken oder Kinder beziehungsweise Pflegebedürftige betreuen müssen. Bisher sei hauptsächlich der Gesundheitssektor von Personalnöten betroffen gewesen. Nun könnten vor allem auch im Sektor Transport und Verkehr stärkere Probleme auftreten, da die Personaldecke dort bereits jetzt dünn sei.

Gleichzeitig betont das BBK aber, dass es in den Einrichtungen regelmäßig angepasste Maßnahmen der Pandemieplanung gibt. Angesichts der neuen Bedrohungslage würden diese erneut geändert. Außerdem berät das BBK nun auch verstärkt zu Notfallplänen.