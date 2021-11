Corona-Krisentreffen: Merkel trifft Ampel-Parteien im Kanzleramt

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Dienstagabend in einem Krisengespräch mit Spitzenpolitikern der voraussichtlich bald regierenden Ampel-Parteien über eine schnelle Reaktion auf die explodierenden Zahlen von Corona-Infektionen in Deutschland beraten. Details wurden am späten Abend nicht bekannt.

Merkel hat aber seit der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am vorigen Donnerstag, der der umstrittene Bundestagsbeschluss der Ampel-Mehrheit zum Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite vorausging, den jetzigen Kurs in der Corona-Politik als zu schwach bezeichnet und immer wieder vor schwerwiegenden Folgen gewarnt. Sie fordert Nachbesserungen.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Forderungen nach Impfpflicht

Mehrere Unions-Ministerpräsidenten sowie der baden-württembergische Regierungschef Winfried Kretschmann von den Grünen plädieren inzwischen für eine generelle Impfpflicht. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD schließt das offenbar nicht aus. Er sagte am Abend im ZDF, eine solche Entscheidung müsse aber vor Gericht Bestand haben. Auch innerhalb der FDP gibt es Einzelstimmen für die Einführung einer generellen Impfpflicht. Die Bundesregierung hatte zu Beginn der Impfkampagne eine Impfpflicht ausgeschlossen.

In dem Gespräch im Kanzleramt dürfte es unter anderem darum gegangen sein, ob der letzte Spielraum, den die an diesem Donnerstag auslaufende pandemische Lage noch bietet, ausgenutzt werden soll. Danach könnten an diesem Mittwoch etwa noch Lockdowns beschlossen werden, die für eine Übergangsfrist bis zum 15. Dezember gelten. Am 9. Dezember kommt die MPK wieder zusammen und wird über die Corona-Lage beraten.

Anzeige

Zuerst berichtete die „Bild“-Zeitung berichtet, dass es das Treffen am Abend gibt und zeigte Fotos der Ankunft von Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock und Robert Habeck (beide Grüne) sowie Christian Lindner und Marco Buschmann (beide FDP).