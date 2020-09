Corona-Krise: Waffenindustrie profitiert von Pandemie - besonders in den USA

Anzeige

Der Google-Trend-Score für die Suchbegriffe “Buy Gun“ (“Waffe kaufen“) erreichte in diesem Jahr mehrmals den Spitzenwert von 100, der für das größtmögliche relative Suchvolumen steht. Das geht aus einer neuen Infografik der Nachrichtenplattform Block-Builders.de hervor.

Bei der Erhebung der Daten wurden Daten des Suchmaschinenbetreibers seit dem Jahr 2004 berücksichtigt.

Die mit Abstand meisten Anfragen kommen demnach aus den Vereinigten Staaten von Amerika, gefolgt von Neuseeland, Australien, Kanada und Südafrika. Wie die Infografik aufzeigt, treibt die explosive Gemengelage die Verkäufe nach oben: anschwellende Rassismusdebatten und Gewalttaten im Zuge dessen, die Angst vor einer Verschärfung der Corona-Krise sowie die Sorge zahlreicher Bürger vor restriktiveren Waffengesetzen.

Das FBI vermeldete laut „Block-Builders“ zuletzt im Juli einen starken Anstieg der “Background-Checks“ (“Hintergrundkontrollen“), die im Vorfeld von Waffenkäufen unternommen werden. Gegenüber dem Vorjahresmonat habe die Anzahl um satte 80 Prozent zugelegt.

Waffenhersteller profitieren von der Krise

Ein Blick in die Bücher des Waffenherstellers Sturm Ruger würden die Entwicklung untermauern. So soll das Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatz in Höhe von 130,3 Millionen US-Dollar erzielt haben. Im Jahr 2019 würde sich dieser zwischen April und Juni auf 96,3 Millionen US-Dollar belaufen. Noch stärker sei der Anstieg des Vorsteuerergebnissen: dieses soll um 194 Prozent auf 24,7 Millionen Dollar gestiegen sein.

Indes haben börsennotierte Waffenhersteller überproportional an Wert zugelegt. Der Kurs der Vista Outdoor Aktien habe sich laut dem Bericht binnen des letzten halben Jahres um 140 Prozent erhöht. Auch bei Smith & Wesson und Sturm Ruger würden die Zugewinne mit 74,4 beziehungsweise 39,9 Prozent hoch ausfallen. Zum Vergleich: im selben Zeitraum kletterte die Notierung des Dow Jones lediglich um 4,79 Prozent nach oben.