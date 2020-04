Corona-Krise: Trump glaubt an “spektakuläre” Erholung der Wirtschaft

Anzeige

Anzeige

Washington. US-Präsident Donald Trump blickt mit Optimismus auf die wirtschaftliche Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte. Das dritte, aber vor allem das vierte Quartal würden mit Blick auf die Wirtschaftsleistung "spektakulär" werden, sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses.

Was im zweiten Quartal passiere, passiere im zweiten Quartal. “Ich denke, wir werden ein phänomenales drittes Quartal haben”, sagte Trump. Das vierte Quartal und das kommende Jahr würden “phänomenal”, meinte Trump.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Corona-Krise hat die US-Wirtschaft empfindlich getroffen und belastet insbesondere den Arbeitsmarkt. Im zweiten Quartal könnte die Wirtschaft so stark schrumpfen wie seit der Weltwirtschaftskrise der 1920er und 1930er Jahre nicht mehr, hatte der Wirtschaftsberater des Präsidenten, Kevin Hassett, am Montag dem Sender CNBC gesagt. Trump war zu dieser Prognose von einer Reporterin bei seiner Pressekonferenz gefragt worden.

Das genaue Ausmaß der wirtschaftlichen Verwerfungen der Pandemie ist noch nicht absehbar. Viele Analysten befürchten einen dramatischen Einbruch im zweiten Quartal und eine Rezession aufs ganze Jahr betrachtet.

Video RND-Videoschalte: Die dramatischen Folgen der Corona-Krise in den USA 9:05 min US-Korrespondent Karl Doemens schildert im Gespräch mit RND-Hauptstadtkorrespondentin Marina Kormbaki die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Amerikaner.

In Anspielung auf China, wo erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen wurde, sagte Trump: “Niemand mit Ausnahme von einem Land kann für das, was passiert ist, zur Rechenschaft gezogen werden. Niemand beschuldigt hier irgendwen.” Trump macht China für die weltweite Verbreitung des Coronavirus verantwortlich und hat bereits Konsequenzen angedroht. Am Montag sagte Trump, es gebe viele Wege, wie China zur Rechenschaft gezogen werden könnte.

Anzeige

Trump: Zahl der Toten in USA könnte auf 70.000 steigen

Trump geht davon aus, dass die Zahl der Covid-19-Toten in den USA auf 70.000 steigen könnte. Ursprüngliche Prognosen seien von deutlich mehr Toten ausgegangen, wie er auf der Pressekonferenz weiter sagte. Trump war gefragt worden, ob ein US-Präsident die Wiederwahl verdiene, der innerhalb von sechs Wochen mehr US-Amerikaner verloren habe, als während des Vietnamkrieges ums Leben kamen. Damals kamen schätzungsweise 58.000 US-Soldaten um.

Anzeige

Das Land habe jede Menge Menschen verloren, sagte Trump. „Aber wenn Sie sich die ursprünglichen Prognosen anschauen - 2,2 Millionen - erreichen wir wahrscheinlich 60.000 bis 70.000.“ Dies sei immer noch zu viel. „Eine Person ist zu viel.“ Er glaube aber, die USA hätten eine Reihe richtiger Entscheidungen getroffen. „Die große Entscheidung war es, die Grenze zu schließen oder Sperren zu verhängen für Menschen, die aus China kommen.“

Trump bezieht sich auf Prognosen, die im schlimmsten Fall von 1,5 bis 2,2 Millionen Toten in den USA ausgingen, ohne Bemühungen, das Virus durch Abstandhalten einzudämmen. Die Zahl der Toten hat in den USA laut der Johns Hopkins Universität die Marke von 55.000 überschritten.

Trump weist Spekulationen über Verschiebung der Wahl zurück

Spekulationen seines Rivalen Joe Biden über eine mögliche Verschiebung des Termins für die Präsidentschaftswahl wegen der Corona-Krise wies Trump derweil zurück. „Ich habe nie auch nur daran gedacht, den Wahltermin zu verschieben“, sagte er. Das sei „erfundene Propaganda“, die ein Mitarbeiter des Ex-Vizepräsidenten Biden in dessen Namen in die Welt gesetzt habe.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Anzeige

Der 3. November - der geplante Wahltermin - sei ein gutes Datum. „Ich freue mich auf diese Wahl.“ Trump verspottete Biden bei der Coronavirus-Pressekonferenz erneut als „schläfrigen Joe“.

Biden hatte nach Angaben von Journalisten bei einer virtuellen Versammlung zum Spendensammeln am vergangenen Donnerstag gesagt, er glaube, Trump wolle den Wahltermin nach hinten verschieben, weil er denke, dass er nur so gewinnen könne. Biden ist nach dem Rückzug des linken Senators Bernie Sanders der einzige verbliebene Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten. Damit hat Biden das parteiinterne Rennen quasi schon für sich entschieden. Offiziell soll über den Kandidaten der Demokraten, der gegen den Republikaner Trump in die Wahl zieht, bei einem Parteitag im August entschieden werden.

RND/dpa/AP