Corona-Krise: Trump droht, kritische US-Staaten zu ignorieren

Washington/Berlin. Ein beherrschter Umgang mit der Coronakrise und mit seinen Kritikern ist US-Präsident Donald Trump offenbar fremd. Jetzt hat er Gouverneuren von Bundesstaaten gedroht, sie würden künftig nicht mehr angerufen – wenn sie sich nicht mit Respekt zu verhalten wüssten.

Ich sage ihm: Mike, ruf den Gouverneur von Washington gar nicht erst an. Du verschwendest deine Zeit mit ihm. Donald Trump US-Präsident

Er glaube, Vizepräsident Mike Pence schlafe nicht einmal mehr – vor lauter Krisenmanagement. Das sollten alle zu schätzen wissen, sagte Trump vor Journalisten. Pence rufe alle Gouverneure an. “Ich bin eine andere Art Mensch”, sagte Trump wutentbrannt. “Ich sage ihm: Mike, ruf den Gouverneur von Washington gar nicht erst an. Du verschwendest deine Zeit mit ihm.” Und: “Ruf die Frau in Michigan nicht an.”

Der Präsident und sein Credo

Der US-Präsident betonte, sein Credo sei: “Wenn sie dich nicht richtig behandeln, rufe ich sie nicht an.” Trump fügte allerdings hinzu, Pence sei eine andere Art Mensch und rufe die entsprechenden Gouverneure heimlich trotzdem an. Pence leiste großartige Arbeit und verdiene Wertschätzung. In den USA sind bislang mehr als 104.000 Infektionen nachgewiesen worden.

RND/pet