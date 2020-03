Corona-Krise: RKI-Chef Lothar H. Wieler - übernimmt er das Krisenmanagement in Deutschland?

Anzeige

Berlin. Moment. Ein Blickwechsel mit seiner Pressesprecherin. Lothar H. Wieler hat die falschen Zahlen vorgelesen. Veraltete Zahlen. Der Chef des Robert-Koch-Instituts setzt noch einmal an. Wenn Deutschlands oberster Seuchenbekämpfer morgens um 10 Uhr zum Pressebriefing bittet, laufen die Kameras, und die Republik schaut ihm zu. Da muss jede Zahl stimmen, jedes Wort richtig gewählt sein.

Professor Wieler, geboren in Königswinter bei Bonn, ist im Augenblick der Überbringer immer schlechterer Nachrichten. In der Öffentlichkeit genauso wie in internen Runden mit Kanzlerin und Kabinettsmitgliedern. Sein Wort hat Gewicht.

“Wenn wir es nicht schaffen, die Kontakte wirksam und über einige Wochen zu reduzieren, dann ist es möglich, dass wir in zwei bis drei Monaten bis zu zehn Millionen Infizierte haben werde”, sagte er am Mittwoch. Stellungnahmen wie diese sorgen regelmäßig für Eilmeldungen. Und sie zeigen, wie ernst die Lage ist.

RKI Chef Wieler: Ein Tierarzt? Ein Mann der Forschung

Dann und wann kommt es allerdings vor, dass Wieler etwas klarstellen muss – weil seine Statements zu irreführenden Interpretationen führen. Diese Woche war es so. Da war der RKI-Chef gefragt worden, wie lange der jetzige Zustand mit den nun verhängten Maßnahmen wohl noch anhalten würde. “Wir gehen von einem Zeitraum von zwei Jahren aus”, antwortete Wieler. Gemeint waren zwei Jahre, bis die Pandemie endgültig zu ihrem Ende komme – und nicht zwei Jahre mit Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Wieler leitet das renommierte Robert-Koch-Institut bereits seit fünf Jahren. Er ist ein studierter Veterinärmediziner, promovierte in München, sah sich immer als Mann der Forschung, nicht als praktizierender Tierarzt. Sein wissenschaftliches Interesse und seine Neugier könne er im Labor besser ausleben als anderswo, sagte Wieler einmal der “Ärztezeitung”.

Der Chef des Robert-Koch-Instituts ist Experte für sogenannte Zoonosen: Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Man geht davon aus, dass so auch die Coronaepidemie ihren Anfang genommen hat.

