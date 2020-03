Corona-Krise: Luisa Neubauer warnt: "Nicht für Klimaziele instrumentalisieren"

Anzeige

Berlin. Die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer hat davor gewarnt, die Corona-Krise für klimapolitische Ziele zu missbrauchen. In einem Interview mit “ZDF heute” sagte die Klimaschützerin: “Es ist nicht angebracht, Krisen gegeneinander auszuspielen oder füreinander zu instrumentalisieren.”

Es sei essentiell wichtig, dass die Corona-Krise sehr ernst genommen werde. Dass alles getan werde, um die Pandemie zu verlangsamen und die Menschen zu schützen. “Full-Stop - das ist ganz, ganz wichtig”, so Neubauer.

Im besten Falle könne man aus der Krisenerfahrung eine Krisenbewältigungserfahrung machen und daraus lernen für die ohnehin bestehende Klimakrise.

Kein Mensch, auch ich nicht, sieht die Corona-Krise als einen Mehrwert. Das ist wirklich ein Worst-Case-Szenario. Luisa Neubauer Klimaaktivistin

Beispielhaft nennt sie, dass Experten wie dem Virologen der Berliner Charité, Christian Drosten, ganz anders zugehört würde. Die Menschen würden den Profis zuhören und ein Solidaritätsgefühl entwickeln.

Fridays for Future werde dagegen seit anderthalb Jahren erzählt, ihre Forderungen seien mit demokratischen Mitteln nicht umzusetzen. “Jetzt stellen wir fest, dass unsere Demokratie trotz all der Maßnahmen in den vergangenen Tagen noch ziemlich gut in Takt ist”, sagte Neubauer.

Diese demokratische Agilität anzuerkennen, sei auch für andere Probleme sinnvoll. Aber, betont sie, “kein Mensch, auch ich nicht, sieht die Corona-Krise als einen Mehrwert. Das ist wirklich ein Worst-Case-Szenario”.

RND/cz