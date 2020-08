Corona-Krise: Joe Biden will Rat von Wissenschaftlern befolgen

Anzeige

Atlanta. Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden würde in der Coronavirus-Pandemie den Rat von Wissenschaftlern zur Schließung der Wirtschaft befolgen. "Ich wäre vorbereitet, alles zu tun, um Leben zu retten. Wir können das Land nicht wieder in Bewegung versetzen, bis wir das Virus kontrollieren", sagte Biden in einem Interview, das am Sonntag im Sender ABC News ausgestrahlt wurde. Würden Wissenschaftler empfehlen, alles zu schließen, würde er dies tun.

Das Interview war das erste, das Biden mit seiner Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, gab. Beide waren in der vergangenen Woche beim Parteitag der Demokraten offiziell für die Kandidaturen nominiert worden.

Am (heutigen) Montag beginnt der Parteitag der Republikaner, bei dem Donald Trump und Mike Pence offiziell als Präsidentschaftskandidat und Vize aufgestellt werden sollen. Die Präsidentschaftswahl findet am 3. November statt.