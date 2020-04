Anzeige

Anzeige

Berlin. Mit der Maskenpflicht verhält es sich gerade wie vor einem Monat mit den Schulschließungen: Ein Land beginnt mit der Einführung, andere – wenn auch nicht alle – folgen. Man nennt das bekanntlich den Dominoeffekt. Gut so. Denn eine allgemeine Maskenpflicht wäre allen berechtigten Zweifeln zum Trotz allein aus sozial-psychologischen Gründen sinnvoll. Sie würde den, der sie trägt, und jenen, der sie erblickt, stets an den Ernst der Lage erinnern.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Im Übrigen präsentiert sich der Kampf gegen das Coronavirus einen Monat nach Beginn des Lockdown allerdings ähnlich chaotisch wie der Föderalismus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Problem Föderalismus

Vor vier Wochen hatte noch ein Verantwortlicher nach dem anderen ein Einsehen in den Umstand, dass an der totalen Stilllegung des öffentlichen Lebens kein Weg mehr vorbei führt. Die Einsicht kam spät, aber nicht zu spät. Und sie bewegte sich im Takt des Schreckens, der aus Italien und Spanien allabendlich in unsere Wohnzimmer flimmerte.

Doch diese galoppierende Vernunft scheint wieder eine Ewigkeit zurückzuliegen. Mittlerweile macht es nicht nur erhebliche Mühe, nachzuverfolgen, in welchem der 16 Bundesländer welche Restriktionen gelten. Neben der ebenso notwendigen wie legitimen Debatte über Kompromisse zwischen dem medizinisch Notwendigen und dem ökonomisch sowie sozial Vertretbaren treten zunehmend problematische Motive in den Vordergrund.

Video Wieso der Föderalismus zur Corona-Krise in der Kritik steht 1:43 min In der Corona-Krise wird die Kritik am Föderalismus in Deutschland lauter. Welche Auswirkungen hat das dezentrale System auf den Umgang mit der Pandemie? © Markus Decker/RND

Anzeige

Gewiss ist die Rückkehr des alten Parteienwettbewerbs Indiz für jene Normalisierung, nach der sich alle so sehr sehnen. Dieser Wettbewerb sollte aber dort seine Grenze finden, wo es um Menschenleben geht. Es ist im Übrigen ja nicht wahr, dass keine Debatte über Lockerungen stattfände. Im Gegenteil: Diese Debatte ist seit Wochen im Gange.

Zunehmend abstoßend ist, dass und wie in der Auseinandersetzung um den richtigen Weg aus der Krise mehr und mehr persönliche Ambitionen mitschwingen – allen voran beim bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und seinem nordrhein-westfälischen Amtskollegen Armin Laschet (CDU).

Anzeige

Dem einen konnte es anfangs gar nicht hart genug zugehen. Der andere schwingt sich auf zum Vorreiter einer „verantwortungsvollen Normalität“. Beide zusammen plädieren wiederum dafür, die Saison der Fußball-Bundesliga zu Ende zu spielen – was sich medizinisch kaum begründen lässt und noch dazu jede Menge Gerechtigkeitsfragen aufwirft. Wenn die Debatte so weiterginge, dann würde es nicht wundern, wenn die Saison noch vor vollen Rängen zu Ende gespielt würde.

Dieser Kampf unter Männern legt jedenfalls den Schluss nahe, dass nach dem Ende der Krise keineswegs alles anders sein wird als vorher. Er legt vielmehr den Schluss nahe, dass vieles wieder genauso wird, wie es immer war.

Kampf unter Männern

Die Wirklichkeit entwickelt sich abgesehen davon unabhängig von dem, was Regierungen und Parlamente wollen. Zum einen sagen die Kanzlerin, die Familien- und die Justizministerin unisono, dass sie nicht möchten, was Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer vorschlug: die Separierung der Alten und chronisch Kranken.

Wer auf den Straßen unterwegs ist und mit Leuten spricht, der gewinnt aber den Eindruck, dass genau diese Separierung stattfindet. Während Teens und Twens auf Straßen und Plätzen den Frühling genießen, trauen sich Rentner und Behinderte nicht mehr aus dem Haus. Das ist bitter.

Anzeige

So oder so gilt: Der Kampf gegen die Corona-Krise ist dem besagten Marathonlauf nicht unähnlich. Wir sind eher bei Kilometer zwei als bei Kilometer fünf. Wie es uns im Ziel geht, weiß kein Mensch.

RND