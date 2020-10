Corona-Krise: Hamburger Senat beschränkt private Zusammenkünfte auf zehn Leute

Anzeige

Hamburg. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Hamburg hat der Senat am Freitag eine weitere Kontaktbeschränkung beschlossen. Nur noch zehn Personen aus zwei Hausständen sollen sich ab Montag im öffentlichen oder privaten Raum treffen dürfen.

Die Begrenzung auf zwei Hausstände gilt nicht für familiäre Beziehungen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hamburg ist sprunghaft gestiegen. Die Gesundheitsbehörde meldete am Freitag 360 neue Fälle. Bereits am Donnerstag war mit 276 Neuinfektionen ein Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Hamburg erreicht worden.

Der Sieben-Tage-Wert kletterte auf 75,1 Infektionen je 100.000 Einwohner. Am Donnerstag hatte dieser Wert bei 64,6 gelegen. Am Montag hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit dem 9. April die kritische Marke von 50 knapp überschritten.

Bundesweit gelten die Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) als maßgeblich. Nach Zahlen des Berliner Instituts vom Freitag lag Hamburg erstmals seit dem Frühjahr über der Warnstufe, und zwar mit 52,8 Fällen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Laut Hamburger Gesundheitsbehörde liegt die Abweichung vor allem in einer verzögerten Erfassung der Daten begründet.

Seit Beginn der Pandemie infizierten sich in Hamburg 11.042 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. Rund 8100 gelten nach Schätzung des RKI als genesen, 100 mehr als am Vortag. Bislang starben nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) 241 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung. Diese Zahl ist seit dem 2. Oktober unverändert. Das RKI zählte für Hamburg insgesamt 283 Tote, einen mehr als am Donnerstag.