Corona-Krise: G20 investieren fünf Billionen Dollar in Weltwirtschaft

Riad/Berlin. Die G20-Staaten wollen wegen der Corona-Krise fünf Billionen Dollar in die Weltwirtschaft. Damit soll den “gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Pandemie” begegnet werden, wie es in der Abschlusserklärung heißt, die am Donnerstag von der Bundesregierung in Berlin verbreitet wurde.

Die Staats- und Regierungschefs der führenden Wirtschaftsmächte haben sich bei einem G20-Videogipfel darauf verständigt, bei der Bekämpfung der Corona-Krise an einem Strang zu ziehen. „Wir bekennen uns nachdrücklich dazu, dieser gemeinsamen Bedrohung geeint entgegenzutreten", heißt es in dem Papier. Und weiter: “Die Bekämpfung der Pandemie erfordert eine transparente, robuste, koordinierte, groß angelegte und wissenschaftlich fundierte globale Reaktion im Geiste der Solidarität.”

G20 will hilfebedürftige Länder unterstützen

Man werde „weder einzeln noch gemeinsam Mühen scheuen“, um Leben zu schützen und Arbeitsplätze und Einkünfte zu sichern. Zudem wolle man sich gemeinsam darum bemühen, finanzielle Stabilität zu bewahren, Wachstum neu zu beleben und Störungen im Handel und in globalen Versorgungsketten so gering wie möglich zu halten, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Die G20 will auch hilfebedürftigen Ländern Unterstützung zukommen lassen.

Zu dem Videogipfel hatte der saudische König Salman eingeladen, dessen Land dieses Jahr der G20 vorsitzt. Die Staatengruppe vereint zwei Drittel der Weltbevölkerung, 85 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und 75 Prozent des Welthandels. Ihr gehören unter anderen die USA, China und Russland an. Für Deutschland nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Videoschalte teil.

