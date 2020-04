Anzeige

Brüssel. Das Europaparlament will in der Corona-Krise Obdachlose und andere Bedürftige aufnehmen. Ein Teil des Parlaments in Brüssel werde ihnen im Einvernehmen mit den regionalen Behörden zur Verfügung gestellt, erklärte Parlamentspräsident David Sassoli am Mittwoch.

Die Obdachlosen können im Helmut-Kohl-Gebäude übernachten, einem nach dem verstorbenen deutschen Kanzler benannten Nebengebäude, hieß es aus Sassolis Kabinett.

Darüber hinaus sollen die Küchen des Europaparlaments über 1.000 Mahlzeiten am Tag herstellen, die an Bedürftige und Mitarbeiter des Gesundheitswesens verteilt würden, kündigte Sassoli an. "Konkrete Solidarität mit den Bürgern. Dies ist die Linie des Europäischen Parlaments", erklärte der Italiener. Am Dienstag hatte er bekanntgemacht, dass im Gebäude des Parlaments in Straßburg ein Corona-Testzentrum eingerichtet wird. Straßburg ist der offizielle Hauptsitz, meist arbeiten die Abgeordneten aber in Brüssel.

