Corona-Krise: Chef der Innenminister wirbt für gesellschaftliche Versöhnung

Berlin. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), hat zur Versöhnung des Landes nach der Corona-Pandemie aufgerufen. „Wenn die Pandemie nachlässt und die Wirkung der Impfungen spürbar wird, wird es wichtig sein, dieses Land wieder zu versöhnen“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Dabei gilt es zwar, die AfD selbst mit aller Macht zu bekämpfen; die Demokratie muss wehrhaft sein. Es gilt aber auch, jene wieder zu gewinnen, die der AfD und Querdenken auf den Leim gegangen sind. Man kann ein Viertel der Bevölkerung nicht aufgeben. Das würde der Demokratie schaden.“

Maier forderte gegenüber dem RND „mehr Patriotismus, und zwar im Sinne von Verfassungspatriotismus. Wir sollten die Institutionen stark machen und wertschätzen. Dazu zähle ich die Polizei, die Bundeswehr und die kommunale Verwaltung.“ Er plädierte dafür, von Rechtsextremisten okkupierte nationale Symbole wie die Nationalfahne und die Nationalhymne nicht preiszugeben, sondern zurückzugewinnen. In Thüringen etwa dürfe man sich das durch die AfD beanspruchte Kyffhäuserdenkmal nicht wegnehmen lassen.

Soziale Schere schließen

Der SPD-Politiker will insgesamt „den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, besonders durch die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht, die ich sehr unterstütze“. Im Freiwilligen Sozialen Jahr träfen sich nur Gleichgesinnte. „Es ist aber notwendig, dass Menschen aus allen sozialen Schichten miteinander in Kontakt kommen.“

Er warnte zugleich davor, „in dieser aufgeheizten Zeit ständig über Volksabstimmungen zu reden. Das schwächt die repräsentative Demokratie.“ Dagegen müsse sich die soziale Schere im Land wieder mehr schließen. „Es muss allen besser gehen.“

„Unsere Gesellschaft ist in Aufruhr“, sagte Maier. „Das kann man nicht einfach so laufen lassen. Vielmehr sollten wir nach dem Ende der Ära Merkel die Demokratie erneuern und über die Frage diskutieren: Was ist wichtig für unser Land?“

Der 53-Jährige ist Landesvorsitzender der SPD in Thüringen und Spitzenkandidat der Partei bei der Landtagswahl, die am 25. April 2021 stattfinden soll. Zuletzt hatte Maier eine kontroverse Debatte ausgelöst, weil er ein Verbot der AfD dauerhaft nicht mehr ausschließen wollte für den Fall, dass die Partei sich „weiter radikalisiert”.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird zu Jahresbeginn entscheiden, ob es die AfD zum Verdachtsfall erklärt, was eine nachrichtendienstliche Beobachtung erlauben würde.