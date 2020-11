Bund und Länder beraten über Corona-Maßnahmen - Unmut in den Parlamenten

Anzeige

Berlin. Die Bundesländer haben am Vormittag per Schaltkonferenz über die Corona-Maßnahmen beraten. Die Besprechung war aus Ländersicht notwendig, weil sie eine gemeinsame Linie gegenüber den Vorschlägen des Kanzleramts ausloten mussten. Ein zentraler Streitpunkt: Soll die Anzahl von Kunden in Geschäften tatsächlich auf eine Person pro 25 Quadratmeter begrenzt werden?

Um 14 Uhr begann dann die offizielle Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin. Im Kanzleramt sind nur Michael Müller und Markus Söder vorgefahren. Der Regierende Bürgermeister von Berlin ist Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, Söder sein Stellvertreter. Alle anderen Länderchefs und -chefinnen schalten sich per Video zu.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Laschet versicherte zuvor schon im Landtag: “Bei sinkenden Zahlen werden wir die Einschränkungen zurücknehmen.” Und beginnen werde man da “bei der Jugend und bei der Kultur”.

Unterdessen gibt es Unmut in den Parlamenten, weil die Ministerpräsidenten erneut über Wochen den Alltag in Deutschland bestimmen. Dabei ist ihre Zusammenkunft kein von der Verfassung vorgesehenes Gremium.

Im NRW-Landtag kam es zu scharfen Auseinandersetzungen, als der dortige Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor jeder Ministerpräsidentenkonferenz eine Unterrichtung forderte.

Auf das von vielen wahrgenommene Demokratiedefizit will die SPD am Mittwochabend mit einer eigenen Unterrichtung der Bundestagsabgeordneten reagieren - der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller (SPD), hat für 20 Uhr zu einer Unterrichtung eingeladen.