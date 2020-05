Corona-Krise: Bodo Ramelow unter Druck von allen Seiten

Anzeige

Berlin/Erfurt. Bodo Ramelow setzte am Montag einen Tweet ab. Offenbar war Thüringens Ministerpräsident getroffen. “Weder habe ich Corona für beendet erklärt, noch die Gefährlichkeit ignoriert!”, schrieb der Linken-Politiker um 8.36 Uhr mit Ausrufezeichen und fuhr dann fort: “Unsere Strategie zur Abwehr soll vom Krisenmanagement auf Regelbetrieb umgestellt werden.” Denn: “Das Virus wird nicht verschwinden! Also werden Standards zur Abwehr die Regel und nicht mehr die Ausnahme.”

Dem Tweet war viel Kritik vorausgegangen – Kritik, die vergleichsweise vehement war und aus nahezu allen Richtungen kam. Derlei ist dem 64-Jährigen, der zuletzt auch ins bürgerliche Lager zunehmend positiv ausstrahlte, lang nicht mehr passiert.

Im Osten weniger Infektionen

Am Wochenende hatte Ramelow angekündigt, den Lockdown am 6. Juni beenden und künftig auf landesweite Corona-Schutzvorschriften verzichten zu wollen. An deren Stelle sollten lokale Regeln abhängig vom örtlichen Infektionsgeschehen treten. Die Bürger sollten mehr Eigenverantwortung übernehmen. Der Regierungschef begründete dies mit der niedrigen Infektionszahl in Thüringen; sie lag am Montag bei insgesamt 2871 und aktuell bei etwa einem Zehntel davon. Am Montag erklärte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), dem Beispiel folgen zu wollen. Der Zuwachs an Neuinfektionen ist in Ostdeutschland ohnehin vielfach deutlich geringer als in Westdeutschland. Gleichwohl war der Unmut groß, in Thüringen wie auch andernorts.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): “Der Lockdown verlangt uns allen viel ab. Wir müssen aber aufpassen, dass wir angesichts des erfolgreichen Pandemiemanagements nicht leichtsinnig werden und überdrehen. Stattdessen muss gelten: Nichtrisikogruppen zuerst.” Kindergärten könne man “nicht nur ein bisschen aufmachen”, betonte sie. Ähnliches gelte für Schulen. Außerdem solle sich Thüringen “mit den Ländern, deren Zahlen ebenso eine deutliche Sprache für die Öffnung sprechen, abstimmen. Das ist der Weg.” Mehrere SPD-Minister äußerten sich ähnlich – ganz so, als schiene ihnen die seltene Gelegenheit günstig, den zuletzt sehr groß gewordenen Ministerpräsidenten wieder etwas kleiner zu machen.

Zwar bekam Ramelow vereinzelt Unterstützung, so vom Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU), der ihm bereits während der Regierungsbildung beigesprungen war. “Man kann keine mündige und freie Gesellschaft dauerhaft mit einer staatlichen Corona-Polizei und einem Bußgeldkatalog regieren”, sagte der Mann aus Heiligenstadt.

Das Missbehagen der rot-grünen Partner in der Erfurter Minderheitsregierung überwiegt aber – und es kommt nicht von ungefähr. Denn der impulsive Ramelow neigt zu Eigenmächtigkeiten. So zauberte er im Frühjahr die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht als Übergangsministerpräsidentin aus dem Hut, ohne dass Sozialdemokraten und Grüne davon wussten. Später tat Ramelow kund, für einen AfD-Mann als Landtagsvizepräsidenten gestimmt zu haben – nachdem die Koalitionsparteien zuvor mit Blick auf die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten monatelang gebetsmühlenartig erklärt hatten, dieser dürfe nicht mit AfD-Stimmen ins Amt kommen.

Der Hang zu Alleingängen sorgt nun auch bundesweit für Schlagzeilen, unter anderem in der Unionsspitze. Im CDU-Präsidium sei von einem “verheerenden” Signal aus Erfurt die Rede gewesen, schreibt die Deutsche Presse-Agentur und nennt den saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans und seinen nordrhein-westfälischen Amtskollegen Armin Laschet als Kritiker. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach öffentlich von einem “fatalen Signal” und bat den Verantwortlichen im Nachbarland darum, seine Absicht noch einmal zu überdenken.

Freilich wird in Unionskreisen die Deutung zurückgewiesen, dass es Ramelow um persönliche Profilierung gehe. Vielmehr gehe es allen 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten um verantwortliche Entscheidungen aus Sorge um das je eigene Land, heißt es. Überdies hätten manche Länder nun mal sehr niedrige Infektionsraten. Da sei es schwierig, andauernde Grundrechtseingriffe zu begründen. Umgekehrt hatte Ramelow Anfang Mai die ebenfalls in den Verdacht der persönlichen Profilierung geratenen Regierungschefs Söder und Laschet verteidigt. “Ich würde jeden Kollegen in Schutz nehmen”, sagte er seinerzeit dem RND. “Denn wir stehen alle unter Megastress. Alle 16 Ministerpräsidenten einschließlich der Bundesregierung sind unter einem Handlungszwang, den wir uns alle niemals vorstellen konnten.”

“Alle unter Megastress”

Die Kanzlerin zeigte sich derweil klar. Die Länder sollten bei weiteren Lockerungen der Corona-Regeln “mutig und wachsam” sein, ließ Angela Merkel ihren Regierungssprecher Steffen Seibert ausrichten. Sie sei ferner der Ansicht, dass es zu Abstand, Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln weiterhin “verbindliche Anordnungen geben soll”, nämlich dem Vernehmen nach bis zum 5. Juli, und halte es für falsch, dabei nur auf Gebote zu setzen.

Gut möglich, dass Bodo Ramelow sich dieser Sichtweise noch anschließen wird.