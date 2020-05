Corona-Krise: Bodo Ramelow riskiert seine Glaubwürdigkeit

Anzeige

Berlin. In Thüringens rot-rot-grüner Minderheitsregierung kann man jetzt teils verstörte, teils empörte Stimmen hören. Bodo Ramelow schimpfe auf die Populisten und sei selbst einer, sagen sie. Das gehe so nicht.

Dass der Linken-Politiker nach Instinkt handle und es ihm manchmal ganz egal sei, was die anderen dächten, das sagen sie ebenfalls. Von wegen „der nette Bodo“. Tatsächlich hat der 64-Jährige gerade einen Weg beschritten, den er besser wieder verlassen sollte.

Ein Problem an der Ankündigung, die Corona-Beschränkungen aufzuheben, ist ja, dass Ramelow etwas aufkündigt, das bei Linken neben Freiheit und Gleichheit ganz oben steht: die Brüderlichkeit – besser bekannt als Solidarität. Zunächst die Solidarität mit den Risikogruppen, die sich sorgen. Und dann die Solidarität mit den anderen 15 Ländern, die zum Teil ganz andere Infektionszahlen haben.

Überdies ist nicht nur Ramelows politische Glaubwürdigkeit berührt, sondern auch seine höchstpersönliche. Glaubwürdigkeit bedeutet ja, dass man jemandem einen festen Kern zuschreibt – und dass er bestimmte Dinge nicht tun würde, um keinen Preis. Was ihn, so glauben die Anhänger, von anderen unterscheidet.

Dahinter verbirgt sich die Sehnsucht nach einer klaren Differenzierung der Welt in gut und böse, in richtig und falsch. Von dieser Unterscheidung hat Ramelow bei der Regierungsbildung gelebt und sie bisweilen zu seinen Gunsten eingesetzt. Dabei hat „der nette Bodo“ das seltene Kunststück fertig gebracht, die eigenen Leute an sich zu binden und zugleich andere Leute zu erreichen.

Nun heißt es in Erfurt, Ramelows Kalkül sei neuerdings, auch diejenigen anzusprechen, die sonst AfD wählten. Das ist für Ramelow gefährlich. In dem Bestreben, viel zu erreichen, könnte er ebenso viel verlieren. Deshalb sollte sich das „der nette Bodo“ noch mal genau überlegen.