Bundesregierung offen für Wiedereinführung von kostenfreien Corona-Bürgertests

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die noch geschäftsführende Bundesregierung ist offen für Vorschläge, dass die Corona-Bürgertests wieder kostenlos sein sollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel begleite solche Überlegungen „durchaus positiv“. Es müsse viel getestet werden. Wenn man von möglichst vielen Infektionen wisse und die Dunkelziffer möglichst klein halte, gebe das mittelfristig mehr Sicherheit. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Seibert sagte weiter, Merkel sei wegen der derzeitige Entwicklung der Infektionen besorgt. In Regionen mit besonders vielen Neuinfektionen steige auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern allgemein und speziell auch auf Intensivstationen wieder rapide. Die Situation sei dort am schlimmsten, wo die Impfquoten am geringsten sind, betonte Seibert.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Tägliche Test-Pflicht in Pflegeheimen

Im Namen der Kanzlerin forderte er zudem eine tägliche Test-Pflicht in Pflegeheimen, nachdem es auch in solchen Einrichtungen wieder Ausbrüche, schwere Verläufe und auch Todesfälle nach Corona-Infektionen gegeben hatte. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten bei ihrer Konferenz am Freitag beschlossen, dass im Herbst und Winter „einrichtungsbezogene Testkonzepte“ umgesetzt werden müssen. Die Beschlüsse der Ressortschefs gingen in die richtige Richtung, seien aber nicht präzise genug, sagte Seibert.

Trotz der angespannten Corona-Lage gibt es weiter keinen Termin für einen Abstimmungsrunde von Merkel mit den Regierungschefs und -chefinnen der Länder. Seibert sagte, Merkel habe Sympathie für solch ein Treffen. Unter den Ministerpräsidenten gebe es darüber derzeit aber keine Einigkeit.

Spahn will mit Ampel-Parteien beraten

Anzeige

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums fügte hinzu, der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. August, die Tests kostenpflichtig zu machen, sei richtig gewesen. Seitdem habe es rund sechs Millionen Erstimpfungen gegeben. Genauso richtig sei es nun, die kostenlosen Tests in der vierten Welle vorübergehend wieder einzuführen.

Weiter hieß es, der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wolle mit den Parteien der voraussichtlichen Ampel-Koalition über die Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Bürgertests beraten.

Anzeige

„Der Minister sieht es auch so, dass es genauso richtig ist, sie in dieser vierten Welle vorübergehend wieder einzuführen und er ist zu einem möglichen Neustart der kostenlosen Bürgertests im konstruktiven Austausch mit den Ampel-Koalitionären.“

Über das Thema wird vor dem Hintergrund der stark steigenden Infektionszahlen diskutiert. Kostenlose Schnelltests gibt es seit dem 11. Oktober nur noch in Ausnahmefällen, etwa für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, darunter Kinder unter zwölf Jahren, sowie übergangsweise für Zwölf- bis 17-Jährige und Schwangere.