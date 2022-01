Corona, Klima, Frieden und Sicherheit: UN-Chef Guterres sieht Welt vor Kampf gegen „Großbrand“

Anzeige

New York. Die Welt muss in diesem Jahr nach den Worten von UN-Generalsekretär António Guterres einen Großbrand an fünf Fronten gleichzeitig bekämpfen.

Die Coronavirus-Pandemie, die Klimakrise, der Zustand des globalen Finanzsystems, Gesetzlosigkeit im Internet sowie Bedrohungen für Frieden und Sicherheit seien die größten Herausforderungen für die Welt derzeit, sagte Guterres am Freitag vor der UN-Vollversammlung in New York.

Der Zustand der Welt bilde „kein schönes Bild“ ab, sagte Guterres im Anschluss vor Journalisten. „Wir haben aber nicht den Luxus, unsere Herausforderungen nur zu katalogisieren. Wir müssen sie angehen - und wir können sie angehen.“ Das gehe aber nur als Staatengemeinschaft solidarisch gemeinsam, sagte Guterres.