Corona: Karliczek warnt vor Gefährdung des Schulbetriebs

Die Polizei unter Verdacht: Was läuft falsch im Revier?

Der Bundespräsident verlangt: “Feinde der Demokratie dürfen in der Polizei nicht geduldet werden.” In NRW gibt es immer neue Verdachtsfälle für rechtsextremistische Umtriebe in der Polizei. Was läuft falsch im Revier? Eine Spurensuche in Essen.