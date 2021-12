Selbst Ärzte und Pflegeheime suchen Ungeimpfte: Impffrei-Jobbörse mit Fake News sorgt für Kritik

Anzeige

Seit Juli 2021 gibt es die Webseite „Impffrei.work“, die sich selbst als „alternative Jobbörse“ bezeichnet. Hier inserieren Unternehmen, die explizit auch Ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Die Stellenangebote reichen von Möbelpacker bis zum Augenoptiker.

Besonders brisant an den ausgeschriebenen Jobs: Es handelt sich dabei auch um Tätigkeiten, für die ab Mitte März 2022 eine Impfpflicht gilt. Dazu zählen neben Pflegeheimen auch Arzt- sowie Physio- und Zahnarztpraxen. Ein Cottbusser Zahnarzt sucht beispielsweise eine Zahnarzthelferin, wie er auf Nachfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) bestätigte. Zum Inserat auf der Impffrei-Plattform wollte er sich jedoch nicht weiter äußern.

Pflegeheim und Praxen auf Impffrei-Stellenportal

Auch ein Pflegeheim in Mainhausen (Hessen) sucht mehrere Angestellte über das Impffrei-Portal, darunter auch eine Pflegefachkraft. Den Großteil der Anzeigen im medizinischen Bereich machen jedoch Physiotherapiepraxen aus. Von Köln bis Rosenheim werden auf dem Portal Physiotherapeuten gesucht. Wer hinter dem Impfportal steckt, ist unklar. „Fakt ist, dass wir aktuell kein Impressum bereitstellen“, heißt es nur.

Die Jobbörse für Ungeimpfte ruft laute Kritik in den sozialen Netzwerken hervor. „Ich bin als Therapeutin gerade entsetzt“, heißt es bei Twitter. Ein Nutzer empfiehlt die Seite sogar als Orientierung, bei welchen Geschäften man besser nicht einkaufen sollte.

Fake News über Impfung verbreitet

Wen das Jobportal „Impffrei“ mit seinen Inseraten ansprechen will, geht aus der Erläuterung „Über die Jobbörse“ hervor. Dort finden sich mehrere Falschinformationen zur Corona-Impfung. So wird behauptet, dass Impfstoffe „unwirksam“ seien und Menschen mit einem „Marketingtrick“ getäuscht würden.

Außerdem heißt es auf der Impffrei-Seite, dass der Corona-Impfstoff nur einen Notfallzulassung habe. Doch tatsächlich handelt es sich um eine sogenannte „bedingte Marktzulassung“ in der Europäischen Union und nicht um eine Notfallzulassung. „Eine Notfallzulassung ermöglicht die vorübergehende Verwendung eines Arzneimittels unter bestimmten Bedingungen, sofern eine Notsituation vorliegt“, erklärt die EU-Kommission. Dagegen stelle eine bedingte Marktzulassung sicher, dass die Zulassung rechtsverbindlich sei, die Sicherheit und Wirksamkeit überwacht und von den wissenschaftlichen Ausschüssen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) kontinuierlich bewertet werde. In den USA gibt es für den Impfstoff von Biontech/Pfizer auch eine vollständige Zulassung.

Von Jobbörse bis Datingportal

Die Impffrei-Jobbörse ist nur ein Beispiel, wie in den vergangenen Monaten Parallelstrukturen unter Ungeimpften entstanden sind. Ein weiteres Angebot ist das Datingportal „Impffrei.love“, das ungeimpfte Singles zusammenbringt. Die Webseite wirbt mit „Lieber Händchen halten statt Abstand halten“ und hat nach eigenen Angaben rund 8000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer. „Deine Partnerschaft zerbricht an der Impffrage?“, heißt es dort und will ein Kennenlernen ohne Impfdiskussionen ermöglichen. Laut Impressum steckt hinter der Partnervermittlung der Schweizer Verein „Generation Freiheit“, der in der Vergangenheit auch eine Volksinitiative gegen eine Impfpflicht in der Schweiz unterstützt hatte.

Derzeit sind 13,6 Millionen Menschen über 18 Jahren in Deutschland ungeimpft (Stand: 13.12.2021). Das entspricht 19,7 Prozent der über 18-Jährigen.