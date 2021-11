Die zweifelhafte Rolle von Jens Spahn

Anzeige

Berlin. Jens Spahn hat alles richtig gemacht. Davon ist zumindest einer überzeugt: der geschäftsführende Gesundheitsminister selbst. Wenn sich Spahn in diesen Tagen öffentlich äußert, verweist er immer wieder darauf, was er wann in den vergangenen Monaten schon gefordert oder welche Beschlüsse auf sein Drängen hin oder von anderen gefasst wurden.

„Bereits im Juni haben die Länder einstimmig beschlossen, die Impfzentren zu schließen“, sagt er dann zum Beispiel. Schuld haben immer nur die anderen: Die Praxen, die nicht schnell genug impfen, die Ständige Impfkommission (Stiko), die zu langsam arbeitet, die Länder, die nicht konsequent genug versuchen, die vierte Welle zu brechen. Vieles davon stimmt, doch auch bei Jens Spahn haben sich erneut eine Menge Fehler angesammelt.

Eine gescheiterte Kampagne und zu langsame Booster-Impfungen

Da wäre etwa die weiterhin schleppend verlaufende Impfkampagne: Sicher, es ist extrem schwer, Impfskeptiker zu überzeugen. Doch die dröge „Krempel-die Ärmel-hoch“-Werbung dürfte hier kaum geholfen haben. Eine überzeugende Aufklärungskampagne mit eingängigen Slogans, die insbesondere auch die wirren Argumente der Impfgegner aufnimmt und richtigstellt, fehlt bis heute. Fernseh- und Radiospots, Werbung in Zeitungen und online – die Aufforderung zum Impfen müsste allgegenwärtig sein. Zuständig: der Gesundheitsminister.

Die größte unfertige Baustelle, die Spahn mitzuverantworten hat, sind allerdings die Booster-Impfungen. Spätestens seit dem Frühsommer ist aufgrund der Erfahrungen aus Israel bekannt, dass nicht nur der Schutz vor einer Ansteckung schon wenige Monate nach der ersten Impfserie sinkt, sondern insbesondere bei den Hochbetagten auch der Schutz vor schweren Erkrankungen. Israel steuerte mit raschen Auffrischimpfungen dagegen. Zu diesem Zeitpunkt wurde in Deutschland dagegen weiter so getan, als sei mit der zweimaligen Durchimpfung der Bevölkerung die Pandemie besiegt.

Spahn wartete – obwohl die Lage absehbar war

Auch Spahn unterschätzte das Problem und kümmerte sich lange nicht darum, dafür zu sorgen, dass die Booster-Impfungen tatsächlich rechtzeitig in die Arme kommen. Zwar hat er zumindest ab dem Spätsommer auf die Wichtigkeit einer Booster-Impfung aufmerksam gemacht und seine Idee vorangetrieben, diese mit einer Grippeschutzimpfung zu verbinden. Er versäumte es aber, sich um geeignete Strukturen zu kümmern. Dass es nicht ausreicht, die Impfungen allein den Praxen zu überlassen, war abzusehen.

Unrühmlich ist auch Spahns Rolle bei der Frage, ob die epidemische Lage verlängert wird. Schon Anfang August sprach sich der Minister dafür aus, die Notlage zu beenden. Die Forderung des Koalitionspartners SPD, für eine Anschlussregelung zu sorgen, um für steigende Zahlen im Herbst gewappnet zu sein, wies er zurück.

Und ohne Not erneuerte er Mitte Oktober seine Forderung nach einem Ende des Ausnahmezustands – mitten hinein in die Sondierungen der Ampelparteien, was diese als Störaktion empfanden. „Alle sind stinksauer auf Spahn“, heißt es bei den künftigen Koalitionären.

So richtig es ist, dass Spahn nun die Booster-Impfungen beschleunigen und die Bewohner von Pflegeheimen besser schützen will – es ist letztlich auch das Eingeständnis dafür, dass das alles viel zu spät kommt.

Kein Zufall ist, dass er sich öffentlich seit Tagen auf allen Kanälen als zupackender Politiker präsentiert und den Eindruck zu erwecken versucht, er müsse alle anderen antreiben, damit Deutschland gut durch den Winter kommt. Schließlich bleibt Spahn nicht mehr viel Zeit, die Möglichkeiten des Ministeramtes zu nutzen, um sich für die Wahl eines neuen CDU-Chefs in eine gute Ausgangsposition zu bringen.