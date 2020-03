Corona: Iran soll westliche Spione bei Ärzte ohne Grenzen befürchten

Anzeige

Anzeige

Teheran. Im Iran gibt es Unstimmigkeiten in Bezug auf dringend benötigte Hilfe aus dem Ausland zur Bewältigung der Corona-Krise. "Wir nehmen jede Hilfe aus dem Ausland an", sagte Präsident Hassan Ruhani am Mittwoch nach Angaben seiner Webseite. Aber zumindest bei einem Team der Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières - Ärzte ohne Grenzen (MSF) - ist dies nicht der Fall. Das Team sitzt seit Sonntag im zentraliranischen Isfahan fest, obwohl die MSF-Mission sowohl vom Außen- als auch Innenministerium und der iranischen Botschaft in Paris bestätigt und bewilligt worden sein soll.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Dabei gehört der Iran mit mehr als 2000 Toten zu den am meisten betroffenen Staaten weltweit. Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch erhöhte sich die Zahl der Infizierten in der Islamischen Republik auf mehr als 27.000.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

MSF wollte Klinik im Iran bauen

MSF hatte neun Experten nach Isfahan geschickt und wollte in der besonders stark von der Corona-Krise betroffenen Provinz eine Mini-Klinik mit 50 Betten errichten. Das Team war von den regionalen Gesundheitsbehörden zunächst herzlichst begrüßt worden. Dann aber gab das iranische Gesundheitsministerium plötzlich bekannt, dass derzeit kein Bedarf für solch eine ausländische Einrichtung bestehe und der Iran eine Klinik mit Hilfe der Armee selbst errichten könne.

Es kursierten Gerüchte, dass Hardliner gegen das MSF-Engagement waren, weil ihrer Meinung nach einige der Experten westliche Spione sein könnten. MSF will nun eine abschließende Entscheidung der Regierung in Teheran abwarten. Falls keine Genehmigung erfolge, werde das Team mit Ausrüstung in ein anderes Land entsandt.

Keine Hilfe vom “schlimmsten Feind”

Anzeige

Zuletzt hatte Teheran bereits ein Hilfsangebot der USA abgelehnt. Das Land wolle von "seinem schlimmsten Feind" keine Hilfe, hieß es. Der Iran erwarte jedoch von der Weltgemeinschaft, dass sie auf die USA Druck ausübe, zumindest während der Corona-Pandemie die wirtschaftlichen Sanktionen gegen den Gottesstaat aufzuheben. Laut Präsident Ruhani hat Teheran auch die Vereinten Nationen aufgefordert, sich für eine Aufhebung einzusetzen.

RND/dpa