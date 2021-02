Virologe mahnt: Corona-Inzidenz deutlich unter 50 drücken

Anzeige

Berlin. Der Erlanger Virologe Professor Klaus Überla, der Mitglied der Ständigen Impfkommission ist, hat vor Mutanten des Coronavirus gewarnt. „Die britische Coronavirus-Mutante hat sich bereits so weit in Deutschland verbreitet, dass wir deren höhere Übertragungsrate bei all unseren Planungen für Lockerungen der Kontaktreduktionsmaßnahmen berücksichtigen müssen“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Gezielte Maßnahmen zur Reduktion der Ausbreitung der britischen Mutante seien im Rahmen der Nachverfolgung von Kontakten der Infizierten zwar möglich, fügte Überla hinzu, betonte aber: „Für die konsequente Nachverfolgung von Kontaktpersonen muss die Inzidenz deutlich unter 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gedrückt werden.“

Der Virologe sagte weiter: „Der Astrazeneca-Impfstoff hat seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt und ist ein weiterer für die Bekämpfung der Pandemie wichtiger Impfstoff.“

Laboruntersuchungen hätten allerdings gezeigt, „dass Antikörper, die nach einer Infektion mit dem ursprünglichen Sars-CoV-2 oder nach Impfungen gebildet werden, die südafrikanische Virusmutante etwas schlechter hemmen. Da unser Immunsystem aber auch noch über andere Wege Infektionen kontrollieren kann, bleibt unklar, wie wirksam die Impfungen gegen diese Virusmutante wirklich sind.“

Am Mittwoch beraten die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin über eine Fortsetzung der Maßnahmen beziehungsweise deren Lockerung.