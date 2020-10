US-Justizminister Barr in Selbstquarantäne - Biden erneut negativ getestet

Anzeige

Washington. Nach den Corona-Diagnosen bei US-Präsident Donald Trump, mehreren seiner Mitarbeiter sowie republikanischen Senatoren hat Justizminister William Barr sich vorsorglich selbst isoliert.

Barr sei zwar seit Freitag viermal negativ auf das Virus getestet worden, teilte Ministeriumssprecherin Kerri Kupec am Sonntag (Ortszeit) mit. Doch werde sich Barr als reine Vorsichtsmaßnahme für mehrere Tage in Selbstquarantäne begeben.

Der Ressortchef nahm am Freitag an einer Sitzung im Justizministerium in Washington teil und blieb das Wochenende über daheim - nur für die Tests ging er hinaus. Er hat vor, mehrere Tage zu Hause zu bleiben.

Barr hatte Kontakt zu infizierter Conway - ohne Maske

Barr wohnte am vergangenen Wochenende einer Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses anlässlich der Nominierung der Juristin Amy Coney Barrett für eine nach dem Tod der liberalen Justiz-Ikone Ruth Bader Ginsburg frei gewordene Richterstelle am Obersten Gerichtshof bei.

Videoaufnahmen zeigen, wie der Minister sich mit Trumps ehemaliger Mitarbeiterin Kellyanne Conway unterhielt, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Beide trugen keine Maske.

Wegen TV-Duell mit Trump: Biden mehrfach auf Corona getestet

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden ist derweil erneut negativ auf das Coronavirus getestet worden. Der Test sei am Sonntag erfolgt, ließ Bidens Wahlkampfteam mitteilen. Das bisher letzte bekannte negative Testergebnis Bidens stammt von Freitag.

Biden hatte am Dienstag bei einem TV-Duell vor der Präsidentenwahl auf einer Bühne mit US-Präsident Donald Trump gestanden, der sich mit dem Virus angesteckt hat. Bidens Wahlkampfteam kündigte daraufhin am Samstag an, als Zeichen der Transparenz künftig die Ergebnisse aller Corona-Tests des 77-Jährigen zu veröffentlichen.