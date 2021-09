Coronainfektion im Wahlkampf: CDU-Bundestagskandidatin kämpft mit einem rollenden Roboter um Stimmen

Anzeige

Taucha. Die nordsächsische CDU-Bundestagskandidatin Christiane Schenderlein muss die letzte Phase des Wahlkampfs mithilfe eines rollenden Roboters bestreiten. Sie habe sich trotz Impfung mit Corona angesteckt und sei in Quarantäne, berichtete die 39-Jährige am Freitag in Taucha.

Ihr Team habe daraufhin überlegt, ob sie zu ihren Wahlkampfterminen wenigstens digital zugeschaltet werden könne. Die Lösung fand sich in einem beweglichen Roboter, mit dem Schenderlein per Internet verbunden ist.

Christiane Schenderlein im Gespräch mit Journalisten. © Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Sie nennt das Gerät scherzhaft „E-Christiane“. Ihr Gesicht ist auf einem Bildschirm zu sehen und sie kann sich mit den Menschen, die davor stehen, unterhalten. Außerdem kann sie ihren kleinen Helfer auch selbst von Zuhause aus steuern. Wichtig sei ihr die Möglichkeit zum Gespräch. „Ansonsten kann ich natürlich auch den Bürgerinnen und Bürger hinterherlaufen“, sagte Schenderlein lachend.

Rund 1000 Euro koste die Miete des Roboters. Es sei aus der Not heraus entstanden, damit sie trotz Quarantäne noch Wahlkampf machen könne. „Ich versuche, was geht. Aber persönlich ist natürlich schon schöner“, sagte Schenderlein.