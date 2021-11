Corona in Russland: Ab Februar 2022 soll 2G-Regel gelten

Anzeige

Russland führt im kommenden Jahr die 2G-Regel an vielen öffentlichen Orten und in Zügen und Flugzeugen ein. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa, die Leiterin der russischen Corona-Arbeitsgruppe, erklärte am Freitag, die Maßnahmen für öffentliche Orte sollten am 1. Februar 2022 in Kraft treten. Dann haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang, die ihren Status mit einem QR-Code von einer Website der Regierung nachweisen.

„Den Menschen muss Zeit gegeben werden, sich impfen zu lassen und die notwendigen Papiere auszufüllen“, sagte Golikowa. „Alle unsere Bürger haben die Möglichkeit, sich in der Zwischenzeit impfen zu lassen.“ Zwei Gesetzentwürfe, in denen die neuen Maßnahmen verankert werden, wurden am Freitag dem Parlament vorgelegt.

Bis zum Ablauf der Frist können die Menschen in Russland mit einem negativen Corona-Test alle öffentlichen Orte betreten. Die Regionen können danach selbst entscheiden, welche Orte sie in das QR-Code-System aufnehmen wollen. Die Regierung wird ein separates Datum bekannt geben, an dem die Bahn- und Flugbeschränkungen in Kraft treten werden.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und Todesfälle ist in Russland unverändert hoch. Die Taskforce der Regierung meldete am Donnerstag 40.123 neue bestätigte Fälle und 1.235 Todesopfer - beides Werte, die nur geringfügig unter den täglichen Rekordzahlen zu Beginn dieses Monats liegen. Die Impfrate in Russland ist niedrig: Weniger als 40 Prozent der fast 146 Millionen Einwohner sind vollständig geimpft, obwohl das Land schon früh in der Pandemie einen Impfstoff aus heimischer Entwicklung vorstellte.

Insgesamt meldete Russland mehr als 8,9 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus und fast 253.000 Tote. Das sind mit Abstand die höchsten Werte in Europa. Experten halten diese Zahlen jedoch immer noch für zu niedrig angegeben. Die russische Statistikbehörde Rosstat geht von 462.000 Corona-Toten zwischen April 2020 und September 2021 aus.