Alten- und Sozialverbände: „Isolierungen und Besuchsverbote dürfen sich nicht wiederholen“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in den Altersgruppen der über 60-Jährigen haben sich Alten- und Sozialverbände am Dienstag besorgt gezeigt. Caritas-Sprecherin Mathilde Langendorf sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Wir sehen mit Sorge, dass die Zahlen wieder ansteigen und es wieder verstärkt Durchbrüche gibt.“

Dass es erneut zu einer Isolierung von Menschen in Einrichtungen der Alten- und Pflegeheimen kommen könnte, schloss Langendorf aus: Die Voraussetzungen seien andere als im vergangenen Jahr, erklärte Langendorf: „Isolierungen und Besuchsverbote aus der Anfangszeit der Pandemie dürfen und werden sich nicht wiederholen.“

Ähnlich äußerte sich die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO). Geschäftsführer Guido Klumpp erklärte im Gespräch mit dem RND: „Ein solcher Eingriff in die Freiheitsrechte ist in keinem Fall gerechtfertigt.“

Anzeige

Caritas: „Impfen und Testen erlauben uns, eine andere Advents- und Weihnachtszeit zu ermöglichen“

Verena Bentele vom Sozialverband VdK kritisierte die Besuchsverbote und Kontakteinschränkungen in Pflegeheimen im vergangenen Jahr: Diese hätten extrem viele negative Folgen gehabt, nicht nur für die pflegebedürftigen oder erkrankten Menschen, sondern auch für die Angehörigen. „Manche durften von ihren Liebsten am Lebensende nicht einmal Abschied nehmen“, sagte die Vorsitzende.

Caritas-Sprecherin Langendorf erklärte mit Blick auf die Feiertage, die Einrichtungen würden alles tun, um für ihre Bewohner eine schöne Advents- und Weihnachtszeit zu gestalten: „Impfen und Testen erlauben uns, eine andere Advents- und Weihnachtszeit zu ermöglichen als im letzten Jahr.“

Der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Alten- und Behindertenhilfe (VDAB) Thomas Knieling erklärte dem RND: „Pflegeeinrichtungen werden ihr Bestes tun, um Pflegebedürftige zu schützen und die Teilnahme am sozialen Leben nicht einzuschränken.“ Die steigende Zahl von Impfdurchbrüchen unterstreiche die Dringlichkeit der Auffrischungsimpfung, sagte Knieling.

Stiko: Auffrischung zunächst nur für über 70-Jährige

Nachdem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zuletzt selbst eine Auffrischungsimpfung erhalten und die Bevölkerung ebenfalls dazu aufgerufen hatte, sich ein drittes Mal impfen zu lassen, hat die Ständige Impfkommission (Stiko) am Dienstag mitgeteilt, bei ihrer Empfehlung zu bleiben.

Nach dieser sollen zunächst nur Menschen über 70 Jahren, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Pflege- und medizinisches Personal eine Auffrischungsimpfung bekommen. Es komme darauf an, die Menschen zuerst zu schützen, die die Impfung am dringendsten benötigen, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens.

Der Sozialverband Vdk übt derweil Kritik an den unterschiedlichen Empfehlungen von Stiko und Gesundheitsministerium zu den Drittimpfungen: „Schon wieder gibt es uneinheitliche Regelungen zur Frage, wer eine Auffrischungsimpfung bekommt.“, sagte die Vorsitzende Bentele. „Das verwirrt die Menschen und sorgt für weniger Akzeptanz. Hier muss es einheitliche und einfache Regeln geben.“

Sozialverbände fordern Einsatz von mobilen Impfteams

Anzeige

Die Alten- und Sozialverbände begrüßen die Empfehlung der Stiko und drängen auf eine rasche Durchführung der Impfungen, auch mit Hilfe mobiler Impfteams. „Die erste Impfaktion bei den Pflegebedürftigen in Pflegeheimen durch die mobilen Impfteams war sehr erfolgreich“, der Geschäftsführer des VDAB Knieling.

Das zeigten die niedrigen Zahlen schwerer Verläufe in der Altersgruppe über 60 Jahre deutlich. „Diesen Impfvorteil gilt es jetzt durch Booster-Impfungen zu sichern, um gut durch den Winter zu kommen.“

Video Weitere Bundesländer lockern Maskenpflicht in Schulen 1:59 min In einigen Bundesländern dürfen Schulkinder schon seit ein paar Wochen ihre Maske am Sitzplatz abnehmen, weitere ziehen jetzt im November nach. © Reuters

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) stieg die Sieben-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe der 60 - bis 79-Jährigen am Dienstag auf 82, in der Altersgruppe der über 80-Jährigen lag sie bei 90.

Im wöchentlichen Lageberichts des RKI heißt es: „Die mit Abstand höchste Inzidenz hospitalisierter Fälle wurde in Meldewoche 42 in der Altersgruppe der ab 80-Jährigen verzeichnet, gefolgt von der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen.“ Das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs mit Krankenhauseinweisung sei im Vergleich zu jüngeren Altersgruppen bei Älteren weiterhin am höchsten.